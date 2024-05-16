https://ria.ru/20240516/oruzhie-1946403777.html

Россия и Китай выступили за мир без химического оружия

Россия и Китай выступили за мир без химического оружия - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай выступили за мир без химического оружия

РФ и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), привержены цели построения мира, свободного от химического... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:16

2024-05-16T13:16

2024-05-16T13:16

в мире

россия

китай

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), привержены цели построения мира, свободного от химического оружия. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, организация по запрещению химического оружия