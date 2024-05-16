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Россия и Китай выступили за мир без химического оружия
Россия и Китай выступили за мир без химического оружия - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай выступили за мир без химического оружия
РФ и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), привержены цели построения мира, свободного от химического... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:16
2024-05-16T13:16
2024-05-16T13:16
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россия
китай
организация по запрещению химического оружия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), привержены цели построения мира, свободного от химического оружия. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html
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в мире, россия, китай, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Китай, Организация по запрещению химического оружия
Россия и Китай выступили за мир без химического оружия
РФ и Китай выступили за построение мира, свободного от химического оружия
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), привержены цели построения мира, свободного от химического оружия.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией Организации по запрещению химического оружия", - говорится в заявлении.