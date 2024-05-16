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В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии - РИА Новости, 16.05.2024
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15:16 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии - РИА Новости, 16.05.2024
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии
Биометрия не может являться единственным способом для подтверждения личности клиента при продаже сим-карт в РФ, должны быть доступны и другие способы... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:16
2024-05-16T15:16
технологии
эльдар муртазин
денис кусков
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Биометрия не может являться единственным способом для подтверждения личности клиента при продаже сим-карт в РФ, должны быть доступны и другие способы верификации, например, через "Госключ" или "Госуслуги", а те, у кого пока нет личного кабинета на госпортале, должны иметь возможность визита в МФЦ, рассказали РИА Новости в МТС и "Билайне". Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи. "Использование биометрии в качестве единственного способа подтверждения личности - не оптимальный механизм. Должно быть доступно несколько способов, например, "Госключ", возможность визита в МФЦ, биометрия и так далее", - рассказали в МТС, добавив, что не в курсе инициативы ведомств. При этом в "Билайне" сообщили, что использование Единой биометрической системы (ЕБС) не является оптимальным сценарием: "Мы считаем, что абоненты должны быть верифицированы с помощью "Госуслуг". А те, у кого пока нет личного кабинета на "Госуслугах", могли бы использовать доверенный канал для идентификации, например, МФЦ". Кроме того, оператор считает важным, чтобы повышение требований по идентификации касалось как граждан РФ, так и нерезидентов, "во избежание перекоса регулирования". "Мегафон" рассказал РИА Новости, что хоть изменения в законодательстве и назрели, сформированной инициативы с конкретными правилами продажи сим-карт на сегодня еще нет, поэтому давать какую-либо оценку можно будет только после публикации проектов нормативных правовых актов. Однако, как отметил оператор, ключевое требование к обсуждаемым изменениям - они должны обеспечивать максимально удобный и прозрачный для клиента путь приобретения услуг мобильной связи при одновременном соблюдении мер безопасности. Tele2 не ответил на запрос. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что на сегодняшний момент у государства нет такой задачи, чтобы при покупке сим-карты все сдавали биометрию. "Как минимум, если мы говорим о гражданах России. Это существует как опция. Она продиктована не государством, а внутренним распорядком операторов", - пояснил он, добавив, что основным документом гражданина РФ по-прежнему является паспорт, с помощью которого можно осуществлять любые операции, будь то сделки с недвижимостью, банковские сделки, открытие кредита. В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что клиенты с легкостью могут купить сим-карты в салонах связи: в каждом городе операторы имеют в среднем от 4 до 5 тысяч, при этом в малонаселенных пунктах, где нет салонов связи, россияне могут авторизовать сим-карту через "Госуслуги" или "Почту России". Так, в "Почте России" рассказали РИА Новости, что за четыре месяца 2024 года продажи сим-карт в почтовых отделениях по всей стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ассортименте представлены как "симки" федеральных операторов, так и региональных, купить их можно в 32 тысячах отделений.
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технологии, эльдар муртазин, денис кусков
Технологии, Эльдар Муртазин, Денис Кусков
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии

Операторы: биометрия не может быть единственным способом для продажи сим-карт

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон компании Apple
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Биометрия не может являться единственным способом для подтверждения личности клиента при продаже сим-карт в РФ, должны быть доступны и другие способы верификации, например, через "Госключ" или "Госуслуги", а те, у кого пока нет личного кабинета на госпортале, должны иметь возможность визита в МФЦ, рассказали РИА Новости в МТС и "Билайне".
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.
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"Использование биометрии в качестве единственного способа подтверждения личности - не оптимальный механизм. Должно быть доступно несколько способов, например, "Госключ", возможность визита в МФЦ, биометрия и так далее", - рассказали в МТС, добавив, что не в курсе инициативы ведомств.
При этом в "Билайне" сообщили, что использование Единой биометрической системы (ЕБС) не является оптимальным сценарием: "Мы считаем, что абоненты должны быть верифицированы с помощью "Госуслуг". А те, у кого пока нет личного кабинета на "Госуслугах", могли бы использовать доверенный канал для идентификации, например, МФЦ". Кроме того, оператор считает важным, чтобы повышение требований по идентификации касалось как граждан РФ, так и нерезидентов, "во избежание перекоса регулирования".
"Мегафон" рассказал РИА Новости, что хоть изменения в законодательстве и назрели, сформированной инициативы с конкретными правилами продажи сим-карт на сегодня еще нет, поэтому давать какую-либо оценку можно будет только после публикации проектов нормативных правовых актов.
Однако, как отметил оператор, ключевое требование к обсуждаемым изменениям - они должны обеспечивать максимально удобный и прозрачный для клиента путь приобретения услуг мобильной связи при одновременном соблюдении мер безопасности. Tele2 не ответил на запрос.
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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что на сегодняшний момент у государства нет такой задачи, чтобы при покупке сим-карты все сдавали биометрию. "Как минимум, если мы говорим о гражданах России. Это существует как опция. Она продиктована не государством, а внутренним распорядком операторов", - пояснил он, добавив, что основным документом гражданина РФ по-прежнему является паспорт, с помощью которого можно осуществлять любые операции, будь то сделки с недвижимостью, банковские сделки, открытие кредита.
В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что клиенты с легкостью могут купить сим-карты в салонах связи: в каждом городе операторы имеют в среднем от 4 до 5 тысяч, при этом в малонаселенных пунктах, где нет салонов связи, россияне могут авторизовать сим-карту через "Госуслуги" или "Почту России".
Так, в "Почте России" рассказали РИА Новости, что за четыре месяца 2024 года продажи сим-карт в почтовых отделениях по всей стране выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ассортименте представлены как "симки" федеральных операторов, так и региональных, купить их можно в 32 тысячах отделений.
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