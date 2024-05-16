https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html

Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ

Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ

Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины, рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:08

2024-05-16T07:08

2024-05-16T07:10

специальная военная операция на украине

украина

авдеевка

безопасность

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины, рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка". "Им (украинским операторам БПЛА – ред.) надо отдать должное, противника никогда нельзя недооценивать. Они так же ведут свою работу, и ведут ее очень хорошо, но сейчас качество их работы снижается, приходят новые пилоты, видимо, потому, что остальные их отряды мы разбиваем, и приходят неопытные, которые не очень хорошо справляются со своей работой", - рассказала "Гаечка". По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов. "Это трофейные дроны, которые у нас появились чудесным образом из Авдеевки и где мы сейчас стоим. Вот, например, дрон противника, где прямо видно герб Украины. Сейчас приходят новенькие, которые некачественно производят свою работу, от которой вылетают батарейки, вылетают боеприпасы, дрон просто садится к нам, как подарок", - рассказала оператор БПЛА.

https://ria.ru/20240516/udar-1946309589.html

украина

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украина, авдеевка, безопасность, вооруженные силы украины