Рейтинг@Mail.ru
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 16.05.2024 (обновлено: 07:10 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ
Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины, рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:08
2024-05-16T07:10
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937067737_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_8f099c574d1621f81405ec81a7e2d9a9.jpg
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины, рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка". "Им (украинским операторам БПЛА – ред.) надо отдать должное, противника никогда нельзя недооценивать. Они так же ведут свою работу, и ведут ее очень хорошо, но сейчас качество их работы снижается, приходят новые пилоты, видимо, потому, что остальные их отряды мы разбиваем, и приходят неопытные, которые не очень хорошо справляются со своей работой", - рассказала "Гаечка". По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов. "Это трофейные дроны, которые у нас появились чудесным образом из Авдеевки и где мы сейчас стоим. Вот, например, дрон противника, где прямо видно герб Украины. Сейчас приходят новенькие, которые некачественно производят свою работу, от которой вылетают батарейки, вылетают боеприпасы, дрон просто садится к нам, как подарок", - рассказала оператор БПЛА.
https://ria.ru/20240516/udar-1946309589.html
украина
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937067737_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_91fcb6b376d53504cfcb4ae3649850d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, авдеевка, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ

Оператор БПЛА "Гаечка" заявила о росте числа неопытных операторов в ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 мая – РИА Новости. Много неопытных операторов беспилотников появилось на линии фронта со стороны ВС Украины, рассказала РИА Новости оператор БПЛА российской группировки "Юг" с позывным "Гаечка".
"Им (украинским операторам БПЛА – ред.) надо отдать должное, противника никогда нельзя недооценивать. Они так же ведут свою работу, и ведут ее очень хорошо, но сейчас качество их работы снижается, приходят новые пилоты, видимо, потому, что остальные их отряды мы разбиваем, и приходят неопытные, которые не очень хорошо справляются со своей работой", - рассказала "Гаечка".
По ее словам, в связи с этим увеличилось количество трофейных дронов.
"Это трофейные дроны, которые у нас появились чудесным образом из Авдеевки и где мы сейчас стоим. Вот, например, дрон противника, где прямо видно герб Украины. Сейчас приходят новенькие, которые некачественно производят свою работу, от которой вылетают батарейки, вылетают боеприпасы, дрон просто садится к нам, как подарок", - рассказала оператор БПЛА.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Второй фронт". Во Франции испугались смертельного удара по ВСУ
Вчера, 06:14
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАвдеевкаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала