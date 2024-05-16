https://ria.ru/20240516/opasnost-1946414311.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:57
2024-05-16T13:57
2024-05-16T14:03
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации.Сообщение о запуске второго за 16 мая сигнала ракетной опасности по Белгороду и району появилось в 13.38 мск. Через 16 минут отменили тревогу. Также с начала суток дважды объявлялась ракетная угроза на всей территории региона."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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белгородский район, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Мэрия объявила об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе