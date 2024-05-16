https://ria.ru/20240516/opasnost-1946400830.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:08
2024-05-16T13:08
2024-05-16T13:14
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен на всей территории Белгородской области, сообщили в городской администрации.Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 12.58 мск, через 8 минут угрозу отменили."На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии Белгорода.
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белгородская область, белгород, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность