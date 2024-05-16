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В Белгородской области снова запустили сирену ракетной опасности
В Белгородской области снова запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области снова запустили сирену ракетной опасности
Во всей Белгородской области снова звучит сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:14
2024-05-16T00:14
2024-05-16T00:39
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Во всей Белгородской области снова звучит сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорится в сообщении.Также Гладков сообщил о работе Вооруженных сил РФ в Белгороде, отметив, что в городе и районе слышны громкие звуки."Громкие звуки в городе и районе связаны с работой Вооруженных сил РФ", - написал он.
https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html
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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области снова запустили сирену ракетной опасности
Гладков: во всей Белгородской области снова запустили сирену ракетной опасности