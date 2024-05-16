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Экс-глава полиции Словакии оценил действия охраны премьера Фицо

Экс-глава полиции Словакии оценил действия охраны премьера Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Экс-глава полиции Словакии оценил действия охраны премьера Фицо

Бывший глава полиции Словакии Штефан Гамран назвал в интервью словацкому изданию Dennik N провалом действия охраны премьера республики Роберта Фицо, на которого РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:32

2024-05-16T09:32

2024-05-16T09:54

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший глава полиции Словакии Штефан Гамран назвал в интервью словацкому изданию Dennik N провалом действия охраны премьера республики Роберта Фицо, на которого было совершено покушение."Там царил хаос, это очевидно, и это провал. Они должны были немедленно погрузить премьера в автомобиль и уезжать с ним. В этот момент вы не знаете о том, что нападавший не один. Охраняемое лицо необходимо как можно скорее доставить в безопасное место", - сказал Гамран.Экс-глава словацкой полиции напомнил, что несколько недель назад сам Фицо говорил о возможном покушении на политиков. "Как эти угрозы были проанализированы? Кто их оценил?" - сказал Гамран.Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-16T09:32 true PT0M12S

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в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо