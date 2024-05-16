https://ria.ru/20240516/odkb-1946385404.html

МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ

МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2024

МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ

У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:29

2024-05-16T12:29

2024-05-16T13:11

россия

армения

одкб

александр панкин

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861228215_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_f851e63dcdec6a237848b43d8aa42ab4.jpg

КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку армянскими властями финансирования организации."У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю", - сказал он журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.

https://ria.ru/20240508/odkb-1944784837.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, одкб, александр панкин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)