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МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2024
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12:29 16.05.2024 (обновлено: 13:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/odkb-1946385404.html
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2024
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ
У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:29
2024-05-16T13:11
россия
армения
одкб
александр панкин
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку армянскими властями финансирования организации."У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю", - сказал он журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
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россия, армения, одкб, александр панкин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, ОДКБ, Александр Панкин, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ

Замглавы МИД России Панкин: у Армении в ОДКБ надежные союзники

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку армянскими властями финансирования организации.
"У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю", - сказал он журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
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8 мая, 19:24
 
РоссияАрменияОДКБАлександр ПанкинВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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