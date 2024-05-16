https://ria.ru/20240516/odkb-1946385404.html
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2024
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ
У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:29
2024-05-16T12:29
2024-05-16T13:11
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армения
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александр панкин
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку армянскими властями финансирования организации."У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю", - сказал он журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, одкб, александр панкин, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Армения, ОДКБ, Александр Панкин, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил надежду на возвращение Армении в строй ОДКБ
Замглавы МИД России Панкин: у Армении в ОДКБ надежные союзники
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. У Армении в ОДКБ надежные союзники, Москва надеется, что текущий момент будет преодолен, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, комментируя приостановку армянскими властями финансирования организации.
"У Армении в ОДКБ надежные союзники, несмотря на различные высказывания, муссируемые слухи. Надеемся, что мы преодолеем этот момент, и наши армянские союзники, являющиеся членом ОДКБ, не заявившие ни о выходе, ни о разрыве с ОДКБ, они смогут быть в едином строю", - сказал он журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
в феврале 2024 года заявил, что Ереван
заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.