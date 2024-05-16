https://ria.ru/20240516/obstrely-1946297032.html

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО - РИА Новости, 16.05.2024

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:44

2024-05-16T00:44

2024-05-16T00:44

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины - осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода", - говорится в сообщении Гладкова. Отмечается, что в результате прямых попаданий снарядов загорелся гараж на территории частного жилого домовладения и легковой автомобиль, их тушат пожарные расчеты. Губернатор подчеркнул, что на данный момент различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля, оперативные и аварийные службы на месте, занимаются устранением последствий.

https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html

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шебекино

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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины