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ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:44 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/obstrely-1946297032.html
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО
ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:44
2024-05-16T00:44
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины - осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода", - говорится в сообщении Гладкова. Отмечается, что в результате прямых попаданий снарядов загорелся гараж на территории частного жилого домовладения и легковой автомобиль, их тушат пожарные расчеты. Губернатор подчеркнул, что на данный момент различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля, оперативные и аварийные службы на месте, занимаются устранением последствий.
https://ria.ru/20240515/razvozhaev-1946291398.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО

Гладков: при обстреле Шебекино из РСЗО пострадали два мирных жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в Шебекино - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области из РСЗО, предварительно, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО. По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины - осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины - осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Белгорода", - говорится в сообщении Гладкова.
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Отмечается, что в результате прямых попаданий снарядов загорелся гараж на территории частного жилого домовладения и легковой автомобиль, их тушат пожарные расчеты.
Губернатор подчеркнул, что на данный момент различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных выбиты окна, посечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также осколками посечены четыре автомобиля, оперативные и аварийные службы на месте, занимаются устранением последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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