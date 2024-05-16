https://ria.ru/20240516/obstrel-1946534351.html

Число погибших при обстреле остановки в Донецке возросло до четырех

Число погибших при обстреле остановки в Донецке возросло до четырех - РИА Новости, 16.05.2024

Число погибших при обстреле остановки в Донецке возросло до четырех

Число погибших в результате обстрела украинскими войсками остановки в Донецке возросло до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:37

2024-05-16T20:37

2024-05-16T20:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками остановки в Донецке возросло до четырех, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке два человека погибли, несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения."Петровский район: по улице Петровского у остановки общественного транспорта "Школа №106" погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк