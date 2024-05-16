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При украинском обстреле Донецка погибли два человека - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:06 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946528322.html
При украинском обстреле Донецка погибли два человека
При украинском обстреле Донецка погибли два человека - РИА Новости, 16.05.2024
При украинском обстреле Донецка погибли два человека
Несовершеннолетняя девочка и один мирный житель получили ранения, ещё два человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:06
2024-05-16T20:06
петровский район
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
сергей сысоев
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка и один мирный житель получили ранения, ещё два человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости. Обстрел пришёлся по Петровскому району города по одноименной улице около остановки общественного транспорта "Школа №106". "Здесь двое (погибших). Приезжала девушка, узнала мать свою. Они шли с автобуса, приехал 61 автобус. Оно в дерево попало. Шесть снарядов прилетело", - рассказал очевидец происшествия по имени Александр. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под обстрел попали мирная жительница и её несовершеннолетняя дочь, ребёнок получил ранения, а мать погибла. "При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина 1987 г.р. (легкие ранения)", - написал Пушилин в своем Телеграм-канале. Пятилетняя девочка получила ранение голени, уточнил ургентный хирург Республиканской детской больницы Сергей Сысоев. "В результате обстрела Петровского района на остановке "Школа №106" был ранен ребёнок пяти лет. Был доставлен к нам в клинику с диагнозом "минно-взрывная травма, осколочно-касательное ранение правой голени". Сейчас ребёнок готовится к оперативному лечению", - рассказал врач. По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию республики, выпустив 22 единицы различных боеприпасов. Данных о пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 13 жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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петровский район
донецкая народная республика
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петровский район, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сергей сысоев, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Сергей Сысоев, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При украинском обстреле Донецка погибли два человека

При обстреле ВСУ Донецка погибли два человека, пострадала девочка и мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка и один мирный житель получили ранения, ещё два человека погибли при обстреле Донецка украинскими войсками, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришёлся по Петровскому району города по одноименной улице около остановки общественного транспорта "Школа №106".
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"Здесь двое (погибших). Приезжала девушка, узнала мать свою. Они шли с автобуса, приехал 61 автобус. Оно в дерево попало. Шесть снарядов прилетело", - рассказал очевидец происшествия по имени Александр.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что под обстрел попали мирная жительница и её несовершеннолетняя дочь, ребёнок получил ранения, а мать погибла.
"При варварском обстреле остановки "Школа №106" в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 г.р. скончалась на месте, девочка 2018 г.р. получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина – 1980 г.р., раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина 1987 г.р. (легкие ранения)", - написал Пушилин в своем Телеграм-канале.
Пятилетняя девочка получила ранение голени, уточнил ургентный хирург Республиканской детской больницы Сергей Сысоев.
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"В результате обстрела Петровского района на остановке "Школа №106" был ранен ребёнок пяти лет. Был доставлен к нам в клинику с диагнозом "минно-взрывная травма, осколочно-касательное ранение правой голени". Сейчас ребёнок готовится к оперативному лечению", - рассказал врач.
По сообщениям представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки ВСУ девять раз обстреляли территорию республики, выпустив 22 единицы различных боеприпасов. Данных о пострадавших мирных жителях не поступало. Повреждения получили 13 жилых домостроения и два объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинСергей СысоевСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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