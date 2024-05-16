https://ria.ru/20240516/obstrel-1946526219.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:55

2024-05-16T19:55

2024-05-16T19:55

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка кассетными натовскими снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия