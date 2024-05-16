https://ria.ru/20240516/obstrel-1946518144.html

Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех

Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех - РИА Новости, 16.05.2024

Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех

Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:19

2024-05-16T19:19

2024-05-16T19:20

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. Мэр ранее сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке погиб мирный житель и пострадали еще двое. Корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения, еще два человека погибли. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского также получил ранения мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.55 и в 18.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия