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Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 16.05.2024 (обновлено: 19:20 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946518144.html
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех - РИА Новости, 16.05.2024
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех
Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:19
2024-05-16T19:20
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. Мэр ранее сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке погиб мирный житель и пострадали еще двое. Корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения, еще два человека погибли. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского также получил ранения мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.55 и в 18.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех

Кулемзин: число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр ранее сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке погиб мирный житель и пострадали еще двое. Корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения, еще два человека погибли.
"По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского также получил ранения мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.55 и в 18.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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