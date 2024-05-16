https://ria.ru/20240516/obstrel-1946518144.html
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех - РИА Новости, 16.05.2024
Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех
Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:19
2024-05-16T19:19
2024-05-16T19:20
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Число раненых в результате обстрела остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками возросло до трех, сообщает в четверг мэр города Алексей Кулемзин. Мэр ранее сообщал, что в результате обстрела остановки в Донецке погиб мирный житель и пострадали еще двое. Корреспондент РИА Новости сообщал, что в результате обстрела несовершеннолетняя девочка и одна мирная жительница получили ранения, еще два человека погибли. "По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского также получил ранения мужчина 1987 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 15.55 и в 18.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html
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Число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех
Кулемзин: число пострадавших при обстреле остановки в Донецке возросло до трех