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Мирный житель погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 16.05.2024 (обновлено: 17:34 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946489539.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.05.2024
Мирный житель погиб при обстреле Донецка
Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:24
2024-05-16T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского один человек погиб, ещё двое получили ранения. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 17.10 выпустили восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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донецк, петровский район, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирный житель погиб при обстреле Донецка

Мэр Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле остановки в Донецке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского один человек погиб, ещё двое получили ранения. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 17.10 выпустили восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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