https://ria.ru/20240516/obstrel-1946489539.html

Мирный житель погиб при обстреле Донецка

Мирный житель погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.05.2024

Мирный житель погиб при обстреле Донецка

Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:24

2024-05-16T17:24

2024-05-16T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского один человек погиб, ещё двое получили ранения. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 17.10 выпустили восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)