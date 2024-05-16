https://ria.ru/20240516/obstrel-1946489539.html
Мирный житель погиб при обстреле Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Донецка - РИА Новости, 16.05.2024
Мирный житель погиб при обстреле Донецка
Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:24
2024-05-16T17:24
2024-05-16T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще двое пострадали при обстреле остановки в Петровском районе Донецка украинскими войсками, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительной информации, в результате обстрела Петровского района на остановке "ОШ № 106" недалеко от улицы Петровского один человек погиб, ещё двое получили ранения. Анкетные данные уточняются", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с 15.55 по 17.10 выпустили восемь "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по этому же району.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирный житель погиб при обстреле Донецка
Мэр Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле остановки в Донецке