ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов
© Sputnik / Арам Нерсесян
Осколки снарядов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше сотни снарядов, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по 10 районам было выпущено 111 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. С дронов было сброшено 21 взрывное устройство, помимо этого 15 беспилотников атаковали регион. Различные разрушения выявлены в 62 частных домовладениях, 13 многоквартирных домах, двух социальных объектах, четырех магазинах, также повреждены сельхозпредприятие, объект связи и 35 транспортных средств.
"В Белгородском районе между селами Нехотеевка и Журавлевка движущийся в поле автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадали водитель и два пассажира... В Борисовском районе в селе Цаповка в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Зозули взрывное устройство сброшено с БПЛА на легковой автомобиль. Пострадала мирная жительница", - написал Гладков.
Он добавил, что несколькими украинскими дронами были атакованы села Грузское и Березовка, кроме того, по окраине села Грузское выпущено три артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе по окраине хутора Киселев выпущено четыре минометных снаряда, уточнил глава региона.
По словам губернатора, в Грайворонском округе села Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Глотово, Сподарюшино подверглись атакам ВСУ с помощью шести БПЛА. По окраине села Безымено, селу Козинка и поселку Горьковский зафиксировано в сумме 34 прилета. По окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено семь артиллерийских снарядов и 15 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали четыре мирных жителя, уточнил Гладков. Также, по его данным, беспилотники атаковали село Новая Таволжанка, три дрона были сбиты над городом Шебекино и селом Зиборовка. По хутору Мухин выпущено восемь минометных снарядов и 36 гранатометных выстрелов. Четыре прилета из артиллерии зафиксированы по селу Муром.
⠀"В Ивнянском районе рядом с урочищем "Долгенькое" обнаружен и изъят специалистами обломок снаряда. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Песчаное в поле обнаружены обломки БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе на окраине села Вязовое с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, на окраине села Староселье - четыре взрывных устройства… В Ракитянском районе рядом с селом Цыбулёвка в огороде обнаружен совершивший падение БПЛА", - сообщил глава региона.
Гладков уточнил, что в Яковлевском округе в районе хутора Крапивенские Дворы и городе Строитель упали два беспилотника. В поселке Томаровка с дрона сброшено одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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