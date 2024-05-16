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ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки - РИА Новости, 16.05.2024
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15:41 16.05.2024 (обновлено: 15:42 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/obstrel-1946454024.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки - РИА Новости, 16.05.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше сотни снарядов, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:41
2024-05-16T15:42
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше сотни снарядов, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за прошедшие сутки по 10 районам было выпущено 111 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. С дронов было сброшено 21 взрывное устройство, помимо этого 15 беспилотников атаковали регион. Различные разрушения выявлены в 62 частных домовладениях, 13 многоквартирных домах, двух социальных объектах, четырех магазинах, также повреждены сельхозпредприятие, объект связи и 35 транспортных средств. "В Белгородском районе между селами Нехотеевка и Журавлевка движущийся в поле автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадали водитель и два пассажира... В Борисовском районе в селе Цаповка в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Зозули взрывное устройство сброшено с БПЛА на легковой автомобиль. Пострадала мирная жительница", - написал Гладков. Он добавил, что несколькими украинскими дронами были атакованы села Грузское и Березовка, кроме того, по окраине села Грузское выпущено три артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе по окраине хутора Киселев выпущено четыре минометных снаряда, уточнил глава региона. По словам губернатора, в Грайворонском округе села Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Глотово, Сподарюшино подверглись атакам ВСУ с помощью шести БПЛА. По окраине села Безымено, селу Козинка и поселку Горьковский зафиксировано в сумме 34 прилета. По окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено семь артиллерийских снарядов и 15 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали четыре мирных жителя, уточнил Гладков. Также, по его данным, беспилотники атаковали село Новая Таволжанка, три дрона были сбиты над городом Шебекино и селом Зиборовка. По хутору Мухин выпущено восемь минометных снарядов и 36 гранатометных выстрелов. Четыре прилета из артиллерии зафиксированы по селу Муром. ⠀"В Ивнянском районе рядом с урочищем "Долгенькое" обнаружен и изъят специалистами обломок снаряда. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Песчаное в поле обнаружены обломки БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе на окраине села Вязовое с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, на окраине села Староселье - четыре взрывных устройства… В Ракитянском районе рядом с селом Цыбулёвка в огороде обнаружен совершивший падение БПЛА", - сообщил глава региона. Гладков уточнил, что в Яковлевском округе в районе хутора Крапивенские Дворы и городе Строитель упали два беспилотника. В поселке Томаровка с дрона сброшено одно взрывное устройство. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
https://ria.ru/20240503/gladkov-1943655774.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Белгородской области более ста снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более ста снарядов

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области свыше сотни снарядов, ранены восемь мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за прошедшие сутки по 10 районам было выпущено 111 снарядов из разных видов вооружения, в том числе РСЗО. С дронов было сброшено 21 взрывное устройство, помимо этого 15 беспилотников атаковали регион. Различные разрушения выявлены в 62 частных домовладениях, 13 многоквартирных домах, двух социальных объектах, четырех магазинах, также повреждены сельхозпредприятие, объект связи и 35 транспортных средств.
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Белгородском районе между селами Нехотеевка и Журавлевка движущийся в поле автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадали водитель и два пассажира... В Борисовском районе в селе Цаповка в результате атаки FPV-дрона имеются частичные повреждения корпусов и технологического оборудования на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. В селе Зозули взрывное устройство сброшено с БПЛА на легковой автомобиль. Пострадала мирная жительница", - написал Гладков.
Он добавил, что несколькими украинскими дронами были атакованы села Грузское и Березовка, кроме того, по окраине села Грузское выпущено три артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе по окраине хутора Киселев выпущено четыре минометных снаряда, уточнил глава региона.
По словам губернатора, в Грайворонском округе села Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Глотово, Сподарюшино подверглись атакам ВСУ с помощью шести БПЛА. По окраине села Безымено, селу Козинка и поселку Горьковский зафиксировано в сумме 34 прилета. По окраине поселка Горьковский с БПЛА сброшено четыре взрывных устройства. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено семь артиллерийских снарядов и 15 снарядов из РСЗО "Град". Пострадали четыре мирных жителя, уточнил Гладков. Также, по его данным, беспилотники атаковали село Новая Таволжанка, три дрона были сбиты над городом Шебекино и селом Зиборовка. По хутору Мухин выпущено восемь минометных снарядов и 36 гранатометных выстрелов. Четыре прилета из артиллерии зафиксированы по селу Муром.
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3 мая, 12:25
⠀"В Ивнянском районе рядом с урочищем "Долгенькое" обнаружен и изъят специалистами обломок снаряда. Обошлось без последствий. В Корочанском районе рядом с селом Песчаное в поле обнаружены обломки БПЛА самолетного типа… В Краснояружском районе на окраине села Вязовое с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, на окраине села Староселье - четыре взрывных устройства… В Ракитянском районе рядом с селом Цыбулёвка в огороде обнаружен совершивший падение БПЛА", - сообщил глава региона.
Гладков уточнил, что в Яковлевском округе в районе хутора Крапивенские Дворы и городе Строитель упали два беспилотника. В поселке Томаровка с дрона сброшено одно взрывное устройство.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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