https://ria.ru/20240516/obstrel-1946382368.html

Украинские войска обстреляли ДНР из натовской артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из натовской артиллерии - РИА Новости, 16.05.2024

Украинские войска обстреляли ДНР из натовской артиллерии

Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:19

2024-05-16T12:19

2024-05-16T12:19

горловка

макеевка

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли Горловку и Макеевку в ДНР, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:35 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 10:10 – населенный пункт Торецкое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240414/kimakovskiy-1939914648.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк