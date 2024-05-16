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В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены - РИА Новости, 16.05.2024
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14:49 16.05.2024 (обновлено: 15:16 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946431996.html
В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены
В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены - РИА Новости, 16.05.2024
В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены
Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском Каспийске, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:49
2024-05-16T15:16
происшествия
каспийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском Каспийске, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."В одной из школ города Каспийска во время перемены обрушился потолок. По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.В прокуратуре Дагестана уточнили РИА Новости, что обрушение части потолка произошло в каспийской школе №2. Ведомство также организовало проверку, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку "соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в образовательной организации".
https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html
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происшествия, каспийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каспийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены

СК: в Каспийске во время перемены в школе обрушился потолок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском Каспийске, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"В одной из школ города Каспийска во время перемены обрушился потолок. По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
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3 апреля, 12:42
В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.
В прокуратуре Дагестана уточнили РИА Новости, что обрушение части потолка произошло в каспийской школе №2. Ведомство также организовало проверку, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку "соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в образовательной организации".
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ПроисшествияКаспийскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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