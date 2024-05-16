https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946431996.html

В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены

В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены - РИА Новости, 16.05.2024

В Каспийске обрушился потолок в школе во время перемены

Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском Каспийске, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:49

2024-05-16T14:49

2024-05-16T15:16

происшествия

каспийск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 16 мая - РИА Новости. Потолок обрушился во время перемены в школе в дагестанском Каспийске, по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике."В одной из школ города Каспийска во время перемены обрушился потолок. По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.В ходе проверки установят причины и обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.В прокуратуре Дагестана уточнили РИА Новости, что обрушение части потолка произошло в каспийской школе №2. Ведомство также организовало проверку, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку "соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасных условий пребывания и обучения детей в образовательной организации".

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html

каспийск

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происшествия, каспийск, россия, следственный комитет россии (ск рф)