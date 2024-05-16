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В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания
В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания - РИА Новости, 16.05.2024
В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания
Двое мальчиков 8 и 9 лет получили травмы при обрушении заброшенного здания в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
2024-05-16T12:58
происшествия
россия
чамзинский район
саранск
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мальчиков 8 и 9 лет получили травмы при обрушении заброшенного здания в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей получили телесные повреждения. Они госпитализированы. "В ходе проверочных мероприятий следователи установят обстоятельства, приведшие к травмированию детей, а также дадут оценку действиям (бездействию) ответственных лиц относительно содержания неэксплуатируемого здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Как сообщили в минздраве Мордовии, инцидент произошел в "заброшенном доме культуры, где любят играть местные ребятишки". "Пострадавшие из-за обрушения заброшенного здания дети находятся в стабильном состоянии в детской республиканской больнице в Саранске и получают лечение в полном объёме", - отметили в ведомстве.
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россия
чамзинский район
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происшествия, россия, чамзинский район, саранск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чамзинский район, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания
СК РФ: двое детей получили травмы при обрушении заброшенного здания в Мордовии