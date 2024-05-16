https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946397517.html

В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания

В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания - РИА Новости, 16.05.2024

В Мордовии двое детей пострадали при обрушении заброшенного здания

Двое мальчиков 8 и 9 лет получили травмы при обрушении заброшенного здания в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:58

2024-05-16T12:58

2024-05-16T12:58

происшествия

россия

чамзинский район

саранск

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Двое мальчиков 8 и 9 лет получили травмы при обрушении заброшенного здания в Мордовии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 15 мая в селе Большое Маресьево Чамзинского района четверо мальчиков находились в заброшенном недостроенном здании. В результате произошедшего обрушения одной из стен двое детей получили телесные повреждения. Они госпитализированы. "В ходе проверочных мероприятий следователи установят обстоятельства, приведшие к травмированию детей, а также дадут оценку действиям (бездействию) ответственных лиц относительно содержания неэксплуатируемого здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Как сообщили в минздраве Мордовии, инцидент произошел в "заброшенном доме культуры, где любят играть местные ребятишки". "Пострадавшие из-за обрушения заброшенного здания дети находятся в стабильном состоянии в детской республиканской больнице в Саранске и получают лечение в полном объёме", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240215/barnaul-1927478135.html

россия

чамзинский район

саранск

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происшествия, россия, чамзинский район, саранск, следственный комитет россии (ск рф)