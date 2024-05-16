https://ria.ru/20240516/nv-1946349425.html

Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов, пишут СМИ

Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Китай построил первый в мире корабль для перевозки дронов, пишут СМИ

Китай построил первый в мире специализированный корабль для перевозки дронов, пишет портал Naval News. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:47

2024-05-16T10:47

2024-05-16T15:48

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j-15

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Китай построил первый в мире специализированный корабль для перевозки дронов, пишет портал Naval News."На верфи на Янцзы, далеко вверх по реке от основных верфей Шанхая, спрятан новый авианосец. Это четвертый корабль Китая, о существовании которого ранее не сообщалось", — говорится в публикации.Авторы статьи проанализировали спутниковые снимки. Они отмечают, что корабль спустили на воду еще в декабре 2022 года, но до сих пор о нем не было известно. При этом он существенно отличается от трех предыдущих авианосцев — в частности, его размер меньше привычного для таких кораблей, а полетная палуба занимает примерно треть от длины американского авианосца.По мнению портала, корабль может стать своего рода экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы беспилотников на море. Сейчас на вооружении ВМС Народно-освободительной армии Китая стоят два авианосца: "Ляонин" и "Шаньдун". Третий — "Фуцзянь", получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, спустили на воду в июне 2022 года, в ноябре 2023-го он прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" стал первым авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированным и построенным в Китае. Полное водоизмещение корабля превышает 80 тысяч тонн."Ляонин" создали на базе недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". По договору о разделе Черноморского флота СССР этот корабль перешел Украине, а та в 1998 году продала его Китаю для переоборудования в казино. Но Пекин достроил и модернизировал его как авианосец и переименовал в "Ляонин" в честь провинции на северо-востоке страны. Работы по перестройке начались на судостроительном заводе в Даляне в 2005 году, первые морские испытания прошли в 2011-м, а в сентябре 2012-го "Ляонин" вошел в состав китайских ВМС. В ноябре того же года успешно прошли испытания по посадке истребителя J-15 на палубу. "Шаньдун" — второй по счету и первый авианосец собственно китайского производства. Его конструкция повторяет "Ляонин": длина — 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. По информации СМИ, на борту могут базироваться 36 истребителей J-15. Авианосец строили с 2013 года, на воду спустили в апреле 2017-го, а первое тестовое плавание состоялось 13-18 мая 2019 года. В ноябре 2019-го корабль передали ВМС.

https://ria.ru/20231004/bespilotniki-1900506763.html

https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899659613.html

китай

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в мире, справки, китай, украина, ссср, j-15