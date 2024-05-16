https://ria.ru/20240516/novak-1946538122.html

Россия и Китай планируют вскоре подписать контракт по "Силе Сибири 2"

Россия и Китай планируют вскоре подписать контракт по "Силе Сибири 2" - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай планируют вскоре подписать контракт по "Силе Сибири 2"

Россия и Китай планируют подписать контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T21:03

2024-05-16T21:03

2024-05-16T21:03

экономика

россия

монголия

китай

александр новак

газпром

сила сибири — 2

энергетика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай планируют подписать контракт по строительству газопровода "Сила Сибири 2" в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа через территорию Монголии. Есть еще и другие новые проекты", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 1". "Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.

https://ria.ru/20240507/khankhuey-1944463997.html

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экономика, россия, монголия, китай, александр новак, газпром, сила сибири — 2, энергетика