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Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее - РИА Новости, 16.05.2024
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15:56 16.05.2024 (обновлено: 18:06 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/nomera-1946459117.html
Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее
Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее - РИА Новости, 16.05.2024
Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее
Министерство цифрового развития поддержало предложение обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров, следует из... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:56
2024-05-16T18:06
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития поддержало предложение обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров, следует из официального ответа министерства на обращение вице-спикера ГД Бориса Чернышова, документ есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров. Чернышов отметил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление правительства "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи", согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней."Минцифры России поддерживает Вашу инициативу, в связи с чем письмом от 19 апреля 2024 г. рекомендовало операторам связи уведомлять абонентов о возможном расторжении договора и передаче абонентского номера другому пользователю в случае отсутствия использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не позднее, чем за 10 календарных дней до его завершения...", - написано в официальном письме.В нем сказано, что уведомление абонентов может осуществляться следующими способами: сообщением, через единый портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте или через личный кабинет оператора."Операторами связи установлено, что, если абонент фактически перестал пользоваться услугами связи, доставить в его адрес короткое текстовое сообщение и подтвердить такую доставку не представляется возможным. Использование заказного письма с уведомлением о вручении показывает низкую эффективность. По мнению операторов связи, наиболее эффективным способом является уведомление абонента через ЕПГУ, для реализации которого требуется проработка механизма взаимодействия их информационных систем с ЕПГУ", - отмечается в письме министерства.В письме уточняется, что некоторые операторы уже внедрили эту практику, в частности, "Т2 Мобайл" уведомляет об изъятии за 12 дней.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее

Минцифры поддержало идею обязать операторов заранее сообщать об изъятии номеров

© iStock.com / SitthiphongЖенщина пользуется телефоном
Женщина пользуется телефоном - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина пользуется телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития поддержало предложение обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров, следует из официального ответа министерства на обращение вице-спикера ГД Бориса Чернышова, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров. Чернышов отметил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление правительства "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи", согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней.
"Минцифры России поддерживает Вашу инициативу, в связи с чем письмом от 19 апреля 2024 г. рекомендовало операторам связи уведомлять абонентов о возможном расторжении договора и передаче абонентского номера другому пользователю в случае отсутствия использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не позднее, чем за 10 календарных дней до его завершения...", - написано в официальном письме.
В нем сказано, что уведомление абонентов может осуществляться следующими способами: сообщением, через единый портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте или через личный кабинет оператора.
"Операторами связи установлено, что, если абонент фактически перестал пользоваться услугами связи, доставить в его адрес короткое текстовое сообщение и подтвердить такую доставку не представляется возможным. Использование заказного письма с уведомлением о вручении показывает низкую эффективность. По мнению операторов связи, наиболее эффективным способом является уведомление абонента через ЕПГУ, для реализации которого требуется проработка механизма взаимодействия их информационных систем с ЕПГУ", - отмечается в письме министерства.
В письме уточняется, что некоторые операторы уже внедрили эту практику, в частности, "Т2 Мобайл" уведомляет об изъятии за 12 дней.
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