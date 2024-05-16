https://ria.ru/20240516/nomera-1946459117.html

Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее

Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее - РИА Новости, 16.05.2024

Минцифры поддержало идею сообщать абонентам об изъятии номеров заранее

Министерство цифрового развития поддержало предложение обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров, следует из... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:56

2024-05-16T15:56

2024-05-16T18:06

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития поддержало предложение обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров, следует из официального ответа министерства на обращение вице-спикера ГД Бориса Чернышова, документ есть в распоряжении РИА Новости.Ранее Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать мобильных операторов заранее сообщать абонентам об изъятии телефонных номеров. Чернышов отметил, что с 1 сентября 2024 года в силу вступит постановление правительства "Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи", согласно которому операторы смогут прекращать обслуживание в одностороннем порядке абонентов, которые не выходили в сеть 90 и более дней."Минцифры России поддерживает Вашу инициативу, в связи с чем письмом от 19 апреля 2024 г. рекомендовало операторам связи уведомлять абонентов о возможном расторжении договора и передаче абонентского номера другому пользователю в случае отсутствия использования услуг связи абонентом в период, установленный в договоре, но не позднее, чем за 10 календарных дней до его завершения...", - написано в официальном письме.В нем сказано, что уведомление абонентов может осуществляться следующими способами: сообщением, через единый портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте или через личный кабинет оператора."Операторами связи установлено, что, если абонент фактически перестал пользоваться услугами связи, доставить в его адрес короткое текстовое сообщение и подтвердить такую доставку не представляется возможным. Использование заказного письма с уведомлением о вручении показывает низкую эффективность. По мнению операторов связи, наиболее эффективным способом является уведомление абонента через ЕПГУ, для реализации которого требуется проработка механизма взаимодействия их информационных систем с ЕПГУ", - отмечается в письме министерства.В письме уточняется, что некоторые операторы уже внедрили эту практику, в частности, "Т2 Мобайл" уведомляет об изъятии за 12 дней.

https://ria.ru/20240126/svyaz-1923735443.html

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общество, технологии, россия