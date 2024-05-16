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Российские ученые открыли новый вид динозавров на Кузбассе - РИА Новости, 16.05.2024
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Наука
 
08:55 16.05.2024 (обновлено: 12:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/nauka-1946323496.html
Российские ученые открыли новый вид динозавров на Кузбассе
Российские ученые открыли новый вид динозавров на Кузбассе - РИА Новости, 16.05.2024
Российские ученые открыли новый вид динозавров на Кузбассе
Ученые Зоологического института РАН, Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Кузбасского государственного краеведческого музея описали... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:55
2024-05-16T12:14
азия
кемеровская область
кемерово
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
наука
университетская наука
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ученые Зоологического института РАН, Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Кузбасского государственного краеведческого музея описали новый вид динозавров-"бегунов" из Кемеровской области, это первая такая находка на территории Азии, относящаяся к меловому периоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе СПбГУ. Этот динозавр получил название киякурсор (от латинского "бегун с реки Кия") и стал первым цератозавром, найденным в отложениях мелового периода Азии, тогда как ранее считалось, что они вымерли на этой территории на 40 млн лет раньше. "Мы описали новый род и вид динозавра на основании фрагмента скелета одного животного, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении. Обнаружен этот фрагментарный скелет на берегу реки Кия, в местонахождении Шестаково, которое датируется ранним меловым периодом", - рассказал и.о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас. Остатки были найдены на территории так называемого Великого Сибирского рефугиума — обширной территория Сибири, на которой в раннем мелу продолжали существовать формы, типичные для юрского времени. Это был своего рода "Парк юрского периода" в меловое время: в этом районе выживали юрские реликты, которые во многих других местах вымерли. Ученые не извлекали найденные кости из куска породы — для их изучения была проведена компьютерная томография в Клиническом консультативно-диагностическом центре имени Колпинского в Кемерово. Гистологический анализ костной ткани показал, что скелет принадлежал молодому, еще растущему животному. Цератозавры (ящеры с рогом) — группа рано отделившихся от общего эволюционного ствола хищных динозавров (теропод), это первая эволюционно успешная группа динозавров-хищников. В процессе эволюции у цератозавров уменьшились конечности. Даже крупные динозавры этого вида имели очень маленькие передние лапы, при этом их мускулатура, вопреки ожиданиям, была хорошо развита. Цератозавры были широко распространены в юрском (200-145 миллионов лет назад) и меловом (145-66 миллионов лет назад) периодах, их остатки находят практически на всех континентах. В меловом периоде цератозавры в основном обитали на южных континентах. Считалось, что в Азии они вымерли в конце Юрского периода. "Находка российских палеонтологов стала первым свидетельством обитания цератозавров мелового периода в Азии", - подчеркнули в пресс-службе СПбГУ. Новый род относится к ноазавридам — небольшим изящным и быстробегающим цератозаврам. Палеонтологи СПбГУ подтвердили, что новый цератозавр также быстро бегал. У него, как и у других "бегунов", обнаружили удлиненные отделы задних конечностей. Ученые сравнивают его ногу с ногой страуса — современного быстробегающего хищного динозавра.
https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html
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азия, кемеровская область, кемерово, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, наука, университетская наука, навигатор абитуриента
Азия, Кемеровская область, Кемерово, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Наука
Российские ученые открыли новый вид динозавров на Кузбассе

Зоологи из СПбГУ и Кузбасса описали новый вид динозавров-бегунов из Азии

© РИА Новости / Александр ПаниотовКраевед и палеонтолог из города Шарыпово, Красноярского края Сергей Краснолуцкий со скелетом стегозавра в Красноярском краеведческом музее
Краевед и палеонтолог из города Шарыпово, Красноярского края Сергей Краснолуцкий со скелетом стегозавра в Красноярском краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Краевед и палеонтолог из города Шарыпово, Красноярского края Сергей Краснолуцкий со скелетом стегозавра в Красноярском краеведческом музее
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ученые Зоологического института РАН, Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и Кузбасского государственного краеведческого музея описали новый вид динозавров-"бегунов" из Кемеровской области, это первая такая находка на территории Азии, относящаяся к меловому периоду, сообщили РИА Новости в пресс-службе СПбГУ.
Этот динозавр получил название киякурсор (от латинского "бегун с реки Кия") и стал первым цератозавром, найденным в отложениях мелового периода Азии, тогда как ранее считалось, что они вымерли на этой территории на 40 млн лет раньше.
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"Мы описали новый род и вид динозавра на основании фрагмента скелета одного животного, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении. Обнаружен этот фрагментарный скелет на берегу реки Кия, в местонахождении Шестаково, которое датируется ранним меловым периодом", - рассказал и.о. заведующего кафедрой зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.
Остатки были найдены на территории так называемого Великого Сибирского рефугиума — обширной территория Сибири, на которой в раннем мелу продолжали существовать формы, типичные для юрского времени. Это был своего рода "Парк юрского периода" в меловое время: в этом районе выживали юрские реликты, которые во многих других местах вымерли.
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Цератозавры (ящеры с рогом) — группа рано отделившихся от общего эволюционного ствола хищных динозавров (теропод), это первая эволюционно успешная группа динозавров-хищников. В процессе эволюции у цератозавров уменьшились конечности. Даже крупные динозавры этого вида имели очень маленькие передние лапы, при этом их мускулатура, вопреки ожиданиям, была хорошо развита. Цератозавры были широко распространены в юрском (200-145 миллионов лет назад) и меловом (145-66 миллионов лет назад) периодах, их остатки находят практически на всех континентах. В меловом периоде цератозавры в основном обитали на южных континентах. Считалось, что в Азии они вымерли в конце Юрского периода.
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Новый род относится к ноазавридам — небольшим изящным и быстробегающим цератозаврам. Палеонтологи СПбГУ подтвердили, что новый цератозавр также быстро бегал. У него, как и у других "бегунов", обнаружили удлиненные отделы задних конечностей. Ученые сравнивают его ногу с ногой страуса — современного быстробегающего хищного динозавра.
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