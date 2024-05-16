https://ria.ru/20240516/nasyp-1946483187.html

В селе Большой Карагай прорвало земляную насыпь, есть угроза затопления

В селе Большой Карагай прорвало земляную насыпь, есть угроза затопления - РИА Новости, 16.05.2024

В селе Большой Карагай прорвало земляную насыпь, есть угроза затопления

В селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области произошел прорыв земляной насыпи, из-за угрозы затопления жителям села необходимо эвакуироваться,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:11

2024-05-16T17:11

2024-05-16T17:22

происшествия

тюменская область

иртыш (река)

сергей сидоренко

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 16 мая - РИА Новости. В селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области произошел прорыв земляной насыпи, из-за угрозы затопления жителям села необходимо эвакуироваться, сообщил глава района Сергей Сидоренко."В селе Большой Карагай произошел прорыв земляной насыпи. В настоящее время продолжается эвакуация людей в пункт временного размещения в школе в селе Дубровное… Еще раз обращаюсь к вам, земляки! Вода продолжает прибывать. Соберите все документы, вещи и покиньте зону подтопления. Нами предоставлен транспорт для эвакуации в безопасное место. Прошу вас не рисковать и эвакуироваться заранее", - обратился к жителям села Сидоренко в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что предпринимаются все возможные меры для защиты жилых домов, "но стихия непредсказуема". По словам главы района, в пункте временного размещения находятся 13 человек, в том числе двое детей. Всего, согласно данным из открытых источников, в селе проживают около 400 человек.Губернатор Александр Моор ранее в четверг сообщил, что в Большом Карагае, где наблюдается паводок на реке Иртыш, зафиксирован перелив через защитные сооружения. Также он отметил, что детей, пожилых и маломобильных граждан из возможной зоны подтопления эвакуировали заранее, домашние животные и скот перемещены в безопасное место. В населенном пункте усилена группировка сил и средств.Паводковая ситуация в регионе обострилась из-за подъема воды в реке Иртыш в Вагайском районе. В селе Большой Карагай река Иртыш уже пятый день прибавляет по 20 сантиметров — на утро четверга уровень воды поднялся до 1253 сантиметров. Всего в районе под угрозой подтопления 15 населенных пунктов, критическая ситуация в селах Большой Карагай, Аксурка, деревнях Второсалинская, Ренчики, Супринская.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Согласно данным ГУМЧС Тюменской области, на четверг в регионе остаются подтопленными 258 домов, 3252 приусадебных участка, 347 дачных домов, 38 участков автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, в том числе 82 ребенка.

https://ria.ru/20240515/pavodki-1946087426.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

иртыш (река)

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происшествия, тюменская область, иртыш (река), сергей сидоренко, александр моор