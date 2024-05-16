Рейтинг@Mail.ru
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 16.05.2024 (обновлено: 10:22 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/mvd-1946332353.html
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу - РИА Новости, 16.05.2024
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу
Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:31
2024-05-16T10:22
в мире
сербия
александр вучич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД."Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов", - кратко сообщило правоохранительные ведомство.Вучич ранее многократно сообщал, что регулярно получает сотни угроз и агрессивных оскорблений, в основном в соцсетях, в свой адрес и членов семьи. Полиция ранее несколько раз задерживала угрожавших.Сербский президент в среду заявил, что шокирован покушением на словацкого премьера Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине.Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого.
https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html
https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ef98e268a4fb738b1defe53dd7a89144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

МВД: в Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД.
"Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов", - кратко сообщило правоохранительные ведомство.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Последние 48 часов": Вучич сделал загадочное заявление об угрозе Сербии
27 марта, 03:06
Вучич ранее многократно сообщал, что регулярно получает сотни угроз и агрессивных оскорблений, в основном в соцсетях, в свой адрес и членов семьи. Полиция ранее несколько раз задерживала угрожавших.
Сербский президент в среду заявил, что шокирован покушением на словацкого премьера Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине.
Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Случаи покушений на первых лиц стран мира в 2005-2024 годах
15 мая, 17:46
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала