https://ria.ru/20240516/mvd-1946332353.html

В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу - РИА Новости, 16.05.2024

В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу

Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:31

2024-05-16T09:31

2024-05-16T10:22

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД."Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов", - кратко сообщило правоохранительные ведомство.Вучич ранее многократно сообщал, что регулярно получает сотни угроз и агрессивных оскорблений, в основном в соцсетях, в свой адрес и членов семьи. Полиция ранее несколько раз задерживала угрожавших.Сербский президент в среду заявил, что шокирован покушением на словацкого премьера Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине.Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого.

https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html

https://ria.ru/20240515/pokusheniya-1946216568.html

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в мире, сербия, александр вучич