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В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу - РИА Новости, 16.05.2024
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу
Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:31
2024-05-16T09:31
2024-05-16T10:22
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полиция Сербии на севере страны задержала мужчину за угрозы президенту Александру Вучичу, заявило МВД."Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов", - кратко сообщило правоохранительные ведомство.Вучич ранее многократно сообщал, что регулярно получает сотни угроз и агрессивных оскорблений, в основном в соцсетях, в свой адрес и членов семьи. Полиция ранее несколько раз задерживала угрожавших.Сербский президент в среду заявил, что шокирован покушением на словацкого премьера Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия Украине.Вучич призвал патриарха Сербского и епископов помолиться за здоровье премьера Словакии, назвал его "братом" и одним из редких независимых лидеров в Европе. Он также выразил надежду на скорое выздоровление раненого.
https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html
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в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
В Сербии задержали мужчину за угрозы Вучичу
МВД: в Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу