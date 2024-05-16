https://ria.ru/20240516/murashko-1946417722.html

Мурашко рассказал о развитии отечественного производства лекарств

Мурашко рассказал о развитии отечественного производства лекарств - РИА Новости, 16.05.2024

Мурашко рассказал о развитии отечественного производства лекарств

Развитие отечественного производства лекарств и медицинских изделий позволяет более эффективно использовать средства, выделенные на систему здравоохранения, так РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:08

2024-05-16T14:08

2024-05-16T14:08

выставка-форум "россия"

россия

михаил мурашко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Развитие отечественного производства лекарств и медицинских изделий позволяет более эффективно использовать средства, выделенные на систему здравоохранения, так как российские разработки более выгодны по цене, при этом они приносят и доход в бюджет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Стабильные позиции отечественных препаратов, развитие и открытие новых производств совместно с Минпромторгом, мы считаем, что это позволяет нам более эффективно использовать средства, выделенные на систему здравоохранения",- сказал Мурашко на международной выставке-форуме "Россия" в рамках тематического дня "Современные технологии для сбережения здоровья". Он пояснил, что отечественные разработки имеют большое преимущество по сравнению с зарубежными по стоимости. Положительным фактором для развития широкого применения новых технологий является и растущий российский рынок медицинской продукции - растёт как объем производства, так и объем потребления, отметил министр. По его словам, хороший результат дают и проводимые преобразования в направлении прикладной медицинской науки, так количество поддержанных Минздравом клинических исследований препаратов за 3 года выросло более чем в 3,5 раза. "Зарегистрированные лекарственные препараты – это наглядное подтверждение: восемь лекарственных препаратов и 16 новых медицинских изделий",- подчеркнул Мурашко. При этом показательны и объемы средств от коммерциализации российских продуктов: самый прорывной препарат, показавший свою эффективность в области монетизации результатов интеллектуальной деятельности за последние годы - это вакцина "Спутник", уточнил министр.

https://radiosputnik.ru/20240214/putin-1927424210.html

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россия, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество, выставка-форум "россия"