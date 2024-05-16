Мурашко рассказал о развитии отечественного производства лекарств

Мурашко: развитие отечественного производства лекарств дает выгоду по ценам
В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.
В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.
В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.
В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.
В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.
В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.
Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.
Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.
В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.
В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.
Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.
Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.
Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.
Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.
Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.
Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.
Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.
Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.
В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.
В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.
Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.
Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.
В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.
В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.
На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".
На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".
Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.
Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.
Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .
Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .
В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.
В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.
В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.
Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.
В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.
Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.
Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.
Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.
Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.
В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.
Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.
В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.
На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".
Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.
Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .