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Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:43 13.05.2024 (обновлено: 18:16 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/vystavka--1945539379.html
Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия"
Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия" - РИА Новости, 13.05.2024
Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия"
В праздничные выходные, посвященные Дню Победы, на выставке-форуме "Россия" все четыре дня не утихала торжественная программа. Шествия, концерты, танцевальные... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:43
2024-05-13T18:16
фото
выставка-форум "россия"
россия
республика башкортостан
дальний восток
ильдар абдразаков
полина гагарина
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В праздничные выходные, посвященные Дню Победы, на выставке-форуме "Россия" все четыре дня не утихала торжественная программа. Шествия, концерты, танцевальные флешмобы — в фотоленте Ria.ru.
россия
республика башкортостан
дальний восток
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РИА Новости
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60
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Новости
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фото, фото, россия, республика башкортостан, дальний восток, ильдар абдразаков, полина гагарина, большой театр, вооруженные силы украины, день победы
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Республика Башкортостан, Дальний Восток, Ильдар Абдразаков, Полина Гагарина, Большой театр, Вооруженные силы Украины, День Победы

Шествия, концерты и танцевальные флешмобы на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
В праздничные выходные, посвященные Дню Победы, на выставке-форуме "Россия" все четыре дня не утихала торжественная программа. Шествия, концерты, танцевальные флешмобы — в фотоленте Ria.ru.
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В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.

Выставка Россия. Торжественное шествие в честь 9 Мая

В торжественном шествии, посвященном Дню Победы, участвовали более полутора тысяч человек. Представители регионов России, волонтеры, дирекция, гиды и гости выставки прошли по территории в сопровождении оркестров.

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В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

Выставка Россия. Концерт Ильдара Абдразакова совместно с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром

В День Победы у главной арки ВДНХ при участии Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации и российского национального молодежного симфонического оркестра состоялся концерт заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

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В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.

Выставка Россия. Концерт Хора Сретенского монастыря Песни Великой Победы

В праздничный майский день песни военных лет звучали на всех площадках выставки. Концерт Хора Сретенского монастыря "Песни Великой Победы" прошел на главной уличной сцене.

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3 из 15
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Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.

Выставка Россия. Акция Лучи Победы

Участники акции "Лучи Победы" в память о защитниках Родины создали из зажженных свечей огненную картину — орден Отечественной войны.

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4 из 15
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В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.

Выставка Россия. Концерт Хора Сретенского монастыря Песни Великой Победы

В День Победы музыка лилась со всех сторон — гости выставки подпевали и танцевали под песни военного времени. Аккорды вальса никого не оставили равнодушными.

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5 из 15
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Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.

Выставка Россия. Концерт Ильдара Абдразакова совместно с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром

Народный артист Республик Башкортостан и Татарстан, лауреат премии "Золотая маска" и двух премий "Грэмми" Ильдар Абдразаков дал концерт 9 мая.

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Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.

Выставка Россия. Молодежная оперная программа и детский хор Большого театра Концерт ко Дню Великой Победы

Сцена павильона № 75 в праздничные майские дни также принимала артистов. Детский хор и солисты молодежной оперной программы Большого театра представили концерт ко Дню Победы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.

Выставка Россия. Концерт Великой победе посвящается...

Концерт артистов ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центрального академического театра Российской Армии "Великой победе посвящается..." состоялся в павильоне № 75 11 мая.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.

Выставка Россия. Праздничный концерт для молодоженов в рамках Всероссийского свадебного фестиваля

Перед участниками и гостями первого Всероссийского свадебного фестиваля с праздничным концертом выступила певица Полина Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

В рамках фестиваля флешмобов "Вперед в будущее" каждую субботу на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне № 75 проходит танцевальный перформанс. Поучаствовать 11 мая в синхронных движениях под музыку снова смогли все желающие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.

Выставка Россия. Флешмоб Молодежь России

Флешмоб "Молодежь России" "проехал" танцевальным поездом от стенда Дальнего Востока до Москвы. Молодые люди в образе путешественников с большими чемоданами и в одежде цветов российского флага удивили гостей выставки своим танцевальным номером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.

Выставка Россия. Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля

В церемонии бракосочетания на Всероссийском свадебном фестивале приняла участие 151 пара со всей страны. Классические черно-белые наряды соседствовали с традиционной свадебной национальной одеждой российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".

Выставка Россия. Пленарная сессия Возможности будущего: молодежь и дети. Молодежная политика и воспитание

На пленарной сессии "Возможности будущего" на международной выставке-форуме "Россия" обсудили цели и планируемые результаты нацпроекта "Молодежь и дети".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.

Выставка Россия. Открытие первого Всероссийского свадебного фестиваля

Молодожены Всероссийского свадебного фестиваля к месту регистрации прошли праздничным шествием вместе с гармонистами, аниматорами, цирковыми артистами и цыганским музыкальным ансамблем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .

Выставка Россия. Стенд Белгородской области

Посетители принесли цветы к стенду Белгородской области в павильоне № 75. В воскресенье в Белгороде от попадания снаряда ВСУ обрушился подъезд жилого дома, погибли 15 человек. .

© Фотохост-агентство РИА Новости
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