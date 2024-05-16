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Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост - РИА Новости, 16.05.2024
Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:59
2024-05-16T09:59
2024-05-16T10:27
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, видео допроса предоставила ФСБ.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге."Они (украинские спецслужбы - ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник, научить меня им управлять, полностью (провести - ред.) инструкцию и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи", - сказал задержанный.По его словам, в итоге украинские спецслужбы не смогли передать беспилотник, поскольку он "разрушается при передаче".
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944156633.html
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Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму
Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму рассказал, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост. Видео публикует ФСБ.
2024-05-16T09:59
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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия
Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия
Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
ФСБ: Украина планировала ударить БПЛА по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, видео допроса предоставила ФСБ.
Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге.
"Они (украинские спецслужбы - ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник, научить меня им управлять, полностью (провести - ред.) инструкцию и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи", - сказал задержанный.
По его словам, в итоге украинские спецслужбы не смогли передать беспилотник, поскольку он "разрушается при передаче".