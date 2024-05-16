https://ria.ru/20240516/most-1946336867.html

Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост

Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост - РИА Новости, 16.05.2024

Украина планировала ударить по системе ПВО, прикрывающей Крымский мост

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:59

2024-05-16T09:59

2024-05-16T10:27

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Задержанный в Крыму украинский агент признался, что передавал данные о российских средствах ПВО в районе Керчи, прикрывающих Крымский мост, по ним разведка Украины планировала нанести удар беспилотником, но не смогла его передать, видео допроса предоставила ФСБ.Ранее ЦОС ФСБ России сообщил, что в Крыму предотвращен теракт, задержаны мужчина и женщина, работавшие на военную разведку Украины и намеревавшиеся устроить взрыв на железной дороге."Они (украинские спецслужбы - ред.) требовали любой информации, касающейся либо военнослужащих РФ, либо объектов военных, просили фотографии ПВО в районе Керчи, их я тоже отправлял. У них также была идея передать небольшой беспилотник, научить меня им управлять, полностью (провести - ред.) инструкцию и ударить им, предположительно, по средствам ПВО тоже в районе Керчи", - сказал задержанный.По его словам, в итоге украинские спецслужбы не смогли передать беспилотник, поскольку он "разрушается при передаче".

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944156633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму Один из фигурантов дела о подготовке теракта в Крыму рассказал, что отправлял украинским спецслужбам данные о средствах ПВО, прикрывающих Крымский мост. Видео публикует ФСБ. 2024-05-16T09:59 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия