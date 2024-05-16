https://ria.ru/20240516/moskvy-1946219386.html

Достанет до Москвы: какое оружие США перебросили к границам России

Достанет до Москвы: какое оружие США перебросили к границам России - РИА Новости, 16.05.2024

Достанет до Москвы: какое оружие США перебросили к границам России

В начале мая российский МИД предупредил США о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Дело в том, что американцы... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:01

в мире

сша

барак обама

дональд трамп

россия

дания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152401/83/1524018307_231:0:3000:1557_1920x0_80_0_0_5592493e98952ae0e38f952aff0799ef.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Давид Нармания. В начале мая российский МИД предупредил США о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Дело в том, что американцы перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам России. К чему это может привести — в материале РИА Новости.Угроза в Балтийском мореОружие, о котором идет речь, — Mk 70. В ВМС США сообщили, что две установки в рамках учений доставили на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтийского моря. Шестого мая его продемонстрировали журналистам на базе "Альмегардс Казерне". В американских СМИ эту систему также называют MRC Typhon.Mk 70 — наземная версия ракетного комплекса вертикального пуска Mk 41. В каждом — четыре ячейки для запуска ракет. По легенде учений расчеты репетировали развертывание установок для "защиты морских конвоев". В ВМС США уточнили, что Mk 70 оснащены зенитными ракетами Raytheon Standard SM-6.Эту ракету приняли на вооружение в 2013-м. Предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в "Тифоне" она применяется в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам на дистанции до 460 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Куда более опасная опция, доступная Mk 70, — крылатые ракеты "Томагавк" дальностью до 2500 километров. И их можно оснащать ядерной боевой частью.США использовали эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне" в 1991-м. Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по противнику с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.За несколько недель до этого "Тифон" разместили на Филиппинах. Но и на Борнхольме это оружие появляется не первый раз — привозили в сентябре прошлого года, тоже для учений.Реакция РоссииВероятно, именно появление этой установки в 350 километрах от Калининграда и вызвало резкую реакцию российского МИД. С Борнхольма "Томагавки" достают и до Москвы, и до Петербурга."В стремлении нарастить многоплановые ракетные угрозы нашей стране США открыто и явно встали на путь размещения в различных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены по Договору о РСМД", — подчеркнули в ведомстве.Москва оставляет за собой право реагировать зеркально, а потому активизирует разработку и испытания собственных подобных комплексов."С учетом проведения ранее объявленных НИОКР и накопленных российским ВПК наработок этот процесс не займет много времени. При потенциальном принятии решений о развертывании таких вооружений географию их размещения оставляем на свое усмотрение", — предупредили в МИД.Наследие старой системыДоговор о ракетах средней и меньшей дальности США заключали еще с СССР — в декабре 1987-го. Стороны обязались ликвидировать вооружения этого класса. В результате Россия уничтожила 1846 комплексов, американцы — 846.С 2000-х Москва увязывала этот документ с соглашением о противоракетной обороне, из которого Вашингтон грозился выйти. Американские системы ПРО легко переоборудовать из оборонительного варианта в наступательный и использовать как раз для запуска ракет, запрещенных ДРСМД, указывали в Кремле. Однако США продолжали испытания своих комплексов и не отказалась от их размещения в Польше и Румынии.В 2010-х Барак Обама обвинил Россию в испытаниях крылатых ракет средней дальности, которые якобы нарушают договор. Имелись в виду ракеты 9М729 для комплексов "Искандер". В Москве отвечали, что они не превышают дальности, установленной соглашением.Постоянные взаимные обвинения привели к тому, что 1 февраля 2019-го Дональд Трамп заявил о выходе из договора. На следующий день Владимир Путин сообщил, что Москва также приостанавливает участие в нем.Американские ракетные установки все чаще появляются у российских границ. Формально — в рамках учений и не оснащенные оружием, способным дотянуться до российской территории. Но это все по словам Вашингтона. Которым в Москве давно не верят.

https://ria.ru/20240323/giperzvuk-1934999694.html

сша

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, барак обама, дональд трамп, россия, дания