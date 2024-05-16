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В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний - РИА Новости, 16.05.2024
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20:59 16.05.2024
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В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний
В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний - РИА Новости, 16.05.2024
В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний
Участниками Московской недели интерьера и дизайна стали 985 компаний, более 90% из них – российские бренды, сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:59
2024-05-16T20:59
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москва
манеж
интерьер
дизайн
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Участниками Московской недели интерьера и дизайна стали 985 компаний, более 90% из них – российские бренды, сообщает пресс-служба организаторов. "Московская неделя дизайна проходит уже в четвертый раз, и она бьет все возможные рекорды. Из нового - у нас на 70% обновилась экспозиция. Это означает, что выставка, действительно, востребована среди компаний, которые хотят здесь присутствовать, показывать свою продукцию, продвигать ее", - цитирует пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому. На открытии мероприятия она отметила, что на экспозиции представлены предметы мебели для кухни, гостиной, офиса, предметы интерьера. Для гостей доступны скидки и акции, а для участников выставки подготовлена деловая программа. "Особое внимание уделено байерами. Подготовлена специальная программа, мы привезли более 30 байеров из различных стран, чтобы выстраивать экспортные отношения, чтобы продвигать продукцию наших компаний", - цитирует пресс-служба Кострому. IV Московская неделя интерьера и дизайна проходит с 16 по 19 мая на территории "Манежа". Впереди еще три дня выставки, где посетителей ждет деловая программа, стенды с продукцией от различных производителей с возможностью купить понравившеюся вещь, иммерсивное шоу, арт-объекты и многое другое.
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москва, манеж, интерьер, дизайн
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Манеж, Интерьер, Дизайн

В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний

© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайнаУчастники Московской недели интерьера и дизайна
Участники Московской недели интерьера и дизайна - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна
Участники Московской недели интерьера и дизайна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Участниками Московской недели интерьера и дизайна стали 985 компаний, более 90% из них – российские бренды, сообщает пресс-служба организаторов.
"Московская неделя дизайна проходит уже в четвертый раз, и она бьет все возможные рекорды. Из нового - у нас на 70% обновилась экспозиция. Это означает, что выставка, действительно, востребована среди компаний, которые хотят здесь присутствовать, показывать свою продукцию, продвигать ее", - цитирует пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому.
Первый день Московской недели интерьера и дизайна в Манеже - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже"
Вчера, 20:53
На открытии мероприятия она отметила, что на экспозиции представлены предметы мебели для кухни, гостиной, офиса, предметы интерьера. Для гостей доступны скидки и акции, а для участников выставки подготовлена деловая программа.
"Особое внимание уделено байерами. Подготовлена специальная программа, мы привезли более 30 байеров из различных стран, чтобы выстраивать экспортные отношения, чтобы продвигать продукцию наших компаний", - цитирует пресс-служба Кострому.
IV Московская неделя интерьера и дизайна проходит с 16 по 19 мая на территории "Манежа". Впереди еще три дня выставки, где посетителей ждет деловая программа, стенды с продукцией от различных производителей с возможностью купить понравившеюся вещь, иммерсивное шоу, арт-объекты и многое другое.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМанежИнтерьерДизайн
 
 
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