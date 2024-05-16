https://ria.ru/20240516/moskva-1946537190.html

В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний

В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний - РИА Новости, 16.05.2024

В Московской неделе интерьера и дизайна принимают участие 985 компаний

Участниками Московской недели интерьера и дизайна стали 985 компаний, более 90% из них – российские бренды, сообщает пресс-служба организаторов. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:59

2024-05-16T20:59

2024-05-16T20:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

манеж

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Участниками Московской недели интерьера и дизайна стали 985 компаний, более 90% из них – российские бренды, сообщает пресс-служба организаторов. "Московская неделя дизайна проходит уже в четвертый раз, и она бьет все возможные рекорды. Из нового - у нас на 70% обновилась экспозиция. Это означает, что выставка, действительно, востребована среди компаний, которые хотят здесь присутствовать, показывать свою продукцию, продвигать ее", - цитирует пресс-служба Московской недели интерьера и дизайна главу столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристину Кострому. На открытии мероприятия она отметила, что на экспозиции представлены предметы мебели для кухни, гостиной, офиса, предметы интерьера. Для гостей доступны скидки и акции, а для участников выставки подготовлена деловая программа. "Особое внимание уделено байерами. Подготовлена специальная программа, мы привезли более 30 байеров из различных стран, чтобы выстраивать экспортные отношения, чтобы продвигать продукцию наших компаний", - цитирует пресс-служба Кострому. IV Московская неделя интерьера и дизайна проходит с 16 по 19 мая на территории "Манежа". Впереди еще три дня выставки, где посетителей ждет деловая программа, стенды с продукцией от различных производителей с возможностью купить понравившеюся вещь, иммерсивное шоу, арт-объекты и многое другое.

https://ria.ru/20240516/moskva-1946536775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, манеж, интерьер, дизайн