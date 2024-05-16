https://ria.ru/20240516/moskva-1946536775.html

Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже"

Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже" - РИА Новости, 16.05.2024

Первый день Московской недели интерьера и дизайна прошел в "Манеже"

В четверг в "Манеже" открылась IV Московская неделя интерьера и дизайна, в первый день выставки прошел показ для профессиональной аудитории, выступление мировых РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:53

2024-05-16T20:53

2024-05-16T20:53

культура

москва

манеж

интерьер

дизайн

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В четверг в "Манеже" открылась IV Московская неделя интерьера и дизайна, в первый день выставки прошел показ для профессиональной аудитории, выступление мировых экспертов в дизайне и питч перспективных проектов, а у входа собрались очереди, сообщает пресс-служба организаторов. В этом году выставка началась с нового формата - показа для профессионалов индустрии дизайна. Представители компаний и индивидуальные предприниматели смогли в спокойной обстановке изучить новые предложения от производителей, обменяться контактами и заключить соглашения о сотрудничестве. К концу закрытого показа у "Манежа" собрались очереди из посетителей, которые ждали момент, когда выставка откроется для широкой аудитории. Начиная с 15:00 выставочное пространство Московской недели интерьера и дизайна наполнилось посетителями и обсуждениями новинок. Деловая программа в этом году пополнилась ведущими мировыми экспертами. Дизайнер Кавита Чаудари рассказала про особенности бизнеса в креативной среде, какие есть векторы развития и ресурсы, как масштабировать свой бренд через социально значимые проекты. "Мне очень понравилась Москва, тут поистине уникальная архитектура, давно хотела приехать в Россию. Выставка собрала уникальные решения от российских дизайнеров, очень интересно наблюдать за ходом дизайнерской мысли. Мы уже много лет работаем в России, сейчас этот рынок выходит в топ-10 по количеству наших клиентов, именно поэтому мы приняли решение открыть тут представительство, и вот нашему магазину в Самаре уже 5 лет. Очень ждем сотрудничества с местными галереями и дизайнерами", - сказала Чаудари. Также в сессиях выставки приняли участие архитекторы проектов современности. Экс-руководитель отделения Zaha Hadid Architects на Ближнем Востоке, основатель Tariq Khayyat Design Partners (TKDP) Тарик Хайят рассказал о самых успешных проектах. А главный архитектор Akon City Хуссейн Бакри, который проектирует город будущего в Сенегале по образу Ваканды, обозначил современные тенденции городского дизайна. Для российских производителей главным деловым событием первого дня выставки стал приезд международных байеров и B2B-сессия с импортерами из Индии. Советник по международным отношениям Совета по развитию торговли Индии Сунил Дхами обозначил важность мероприятия для индийских производителей и предложил сотрудничество российским коллегам. "Индия — самая густонаселенная страна в мире, и это, конечно, большой плюс для предпринимателей. Высокий спрос дает много возможностей для развития бизнеса в Индии. Приглашаю производителей мебели из России участвовать в индийских кластерах", - сказал эксперт из Индии. В деловой программе также участвовали ведущие российские эксперты и молодые дизайнеры. В рамках одной из сессий прошла презентация проектов в области предметного, промышленного и интерьерного дизайна, где были показаны новые проекты от начинающих дизайнеров. Модератором сессии выступила выпускница Politecnico di Milano, дизайнер, программный директор Московской недели интерьера и дизайна Вера Жажина. Также директор Московского музея дизайна Александра Санькова провела сессию "Культурный код". Эксперты обсудили сохранение традиционных российских черт в современном дизайне, наследие и новые идеи для развития традиционного дизайна в России. Впереди еще три дня выставки, где посетителей ждет деловая программа, стенды с продукцией от сотен производителей с возможностью купить понравившуюся вещь, иммерсивное шоу, зона краш-тестов, арт-объекты и многое другое.

https://ria.ru/20240506/sankova-1944228197.html

https://ria.ru/20240219/moda-1928312289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, манеж, интерьер, дизайн