https://ria.ru/20240516/moskva-1946483780.html

В центре Москвы зарезали мужчину

В центре Москвы зарезали мужчину - РИА Новости, 16.05.2024

В центре Москвы зарезали мужчину

Мужчину зарезали в центре Москвы, убийцу ищут, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:14

2024-05-16T17:14

2024-05-16T17:15

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчину зарезали в центре Москвы, убийцу ищут, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она. По данным следствия, 16 мая у дома на улице Николоямская в Москве обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи. По предварительной информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитый вел асоциальный образ жизни, а перед смертью распивал алкоголь. Сейчас на месте убийства работают следователи, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские, также допрашиваются свидетели произошедшего. Устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.

https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html

https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html

москва

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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)