https://ria.ru/20240516/moskva-1946483780.html
В центре Москвы зарезали мужчину
В центре Москвы зарезали мужчину - РИА Новости, 16.05.2024
В центре Москвы зарезали мужчину
Мужчину зарезали в центре Москвы, убийцу ищут, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:14
2024-05-16T17:14
2024-05-16T17:15
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчину зарезали в центре Москвы, убийцу ищут, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она. По данным следствия, 16 мая у дома на улице Николоямская в Москве обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи. По предварительной информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитый вел асоциальный образ жизни, а перед смертью распивал алкоголь. Сейчас на месте убийства работают следователи, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские, также допрашиваются свидетели произошедшего. Устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.
https://ria.ru/20231224/napadenie-1917715067.html
https://ria.ru/20240409/pena-1938806269.html
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Москвы зарезали мужчину
На улице Николоямская в Москве нашли тело мужчины с ножевым ранением шеи
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчину зарезали в центре Москвы, убийцу ищут, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - сказала она.
По данным следствия, 16 мая у дома на улице Николоямская в Москве обнаружено тело мужчины с ножевым ранением шеи.
По предварительной информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, убитый вел асоциальный образ жизни, а перед смертью распивал алкоголь.
Сейчас на месте убийства работают следователи, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские, также допрашиваются свидетели произошедшего.
Устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления.