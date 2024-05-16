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Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее" - РИА Новости, 16.05.2024
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Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"
Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее" - РИА Новости, 16.05.2024
Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"
Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:00
2024-05-16T17:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
вднх
ночь музеев
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее". Мероприятия стартуют 18 мая в 18.00", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что гостей ждет квест "Музейные загадки". Участники получат бланки с загадками и заданиями. Ответы на них нужно будет самостоятельно найти в экспозиции музея. Справившиеся на "отлично" получат памятные подарки. Кроме того, во время экскурсии "Мифы и легенды подземной Москвы" можно будет узнать интересные факты о канализационных люках, а также о том, как устроена система подземных коммуникаций столицы. "Слушатели лекции "Родословная многоквартирных домов" на примере уникального 13-метрового макета Москвы проследят, как менялись жилищные условия горожан на протяжении веков. Лекция "А. Н. Лодыгин: первый патент лампы накаливания" будет посвящена истории появления первых ламп накаливания, которые широко вошли в быт в конце XIX века", - говорится в сообщении. Помимо этого, юных посетителей музея ждут тематические мастер-классы по рисованию ночных пейзажей и сбору трубопровода из конструктора.
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москва, вднх, ночь музеев, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Ночь музеев, Городское хозяйство Москвы

Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Музей городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее". Мероприятия стартуют 18 мая в 18.00", - говорится в сообщении.
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В сообщении уточняется, что гостей ждет квест "Музейные загадки". Участники получат бланки с загадками и заданиями. Ответы на них нужно будет самостоятельно найти в экспозиции музея. Справившиеся на "отлично" получат памятные подарки.
Кроме того, во время экскурсии "Мифы и легенды подземной Москвы" можно будет узнать интересные факты о канализационных люках, а также о том, как устроена система подземных коммуникаций столицы.
"Слушатели лекции "Родословная многоквартирных домов" на примере уникального 13-метрового макета Москвы проследят, как менялись жилищные условия горожан на протяжении веков. Лекция "А. Н. Лодыгин: первый патент лампы накаливания" будет посвящена истории появления первых ламп накаливания, которые широко вошли в быт в конце XIX века", - говорится в сообщении.
Помимо этого, юных посетителей музея ждут тематические мастер-классы по рисованию ночных пейзажей и сбору трубопровода из конструктора.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВДНХНочь музеевГородское хозяйство Москвы
 
 
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