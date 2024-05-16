https://ria.ru/20240516/moskva-1946478988.html

Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"

Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее" - РИА Новости, 16.05.2024

Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"

Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:00

2024-05-16T17:00

2024-05-16T17:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вднх

ночь музеев

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888883868_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_574ee9d2a44f78d16a2759cf77d9202a.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее". Мероприятия стартуют 18 мая в 18.00", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что гостей ждет квест "Музейные загадки". Участники получат бланки с загадками и заданиями. Ответы на них нужно будет самостоятельно найти в экспозиции музея. Справившиеся на "отлично" получат памятные подарки. Кроме того, во время экскурсии "Мифы и легенды подземной Москвы" можно будет узнать интересные факты о канализационных люках, а также о том, как устроена система подземных коммуникаций столицы. "Слушатели лекции "Родословная многоквартирных домов" на примере уникального 13-метрового макета Москвы проследят, как менялись жилищные условия горожан на протяжении веков. Лекция "А. Н. Лодыгин: первый патент лампы накаливания" будет посвящена истории появления первых ламп накаливания, которые широко вошли в быт в конце XIX века", - говорится в сообщении. Помимо этого, юных посетителей музея ждут тематические мастер-классы по рисованию ночных пейзажей и сбору трубопровода из конструктора.

https://ria.ru/20240516/moskva-1946477306.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх, ночь музеев, городское хозяйство москвы