https://ria.ru/20240516/moskva-1946478988.html
Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"
Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее" - РИА Новости, 16.05.2024
Музей горхозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее"
Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:00
2024-05-16T17:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее". Мероприятия стартуют 18 мая в 18.00", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что гостей ждет квест "Музейные загадки". Участники получат бланки с загадками и заданиями. Ответы на них нужно будет самостоятельно найти в экспозиции музея. Справившиеся на "отлично" получат памятные подарки. Кроме того, во время экскурсии "Мифы и легенды подземной Москвы" можно будет узнать интересные факты о канализационных люках, а также о том, как устроена система подземных коммуникаций столицы. "Слушатели лекции "Родословная многоквартирных домов" на примере уникального 13-метрового макета Москвы проследят, как менялись жилищные условия горожан на протяжении веков. Лекция "А. Н. Лодыгин: первый патент лампы накаливания" будет посвящена истории появления первых ламп накаливания, которые широко вошли в быт в конце XIX века", - говорится в сообщении. Помимо этого, юных посетителей музея ждут тематические мастер-классы по рисованию ночных пейзажей и сбору трубопровода из конструктора.
https://ria.ru/20240516/moskva-1946477306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, вднх, ночь музеев, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Ночь музеев, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы на ВДНХ присоединится к акции "Ночь в музее". Мероприятия стартуют 18 мая в 18.00", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что гостей ждет квест "Музейные загадки". Участники получат бланки с загадками и заданиями. Ответы на них нужно будет самостоятельно найти в экспозиции музея. Справившиеся на "отлично" получат памятные подарки.
Кроме того, во время экскурсии "Мифы и легенды подземной Москвы" можно будет узнать интересные факты о канализационных люках, а также о том, как устроена система подземных коммуникаций столицы.
"Слушатели лекции "Родословная многоквартирных домов" на примере уникального 13-метрового макета Москвы проследят, как менялись жилищные условия горожан на протяжении веков. Лекция "А. Н. Лодыгин: первый патент лампы накаливания" будет посвящена истории появления первых ламп накаливания, которые широко вошли в быт в конце XIX века", - говорится в сообщении.
Помимо этого, юных посетителей музея ждут тематические мастер-классы по рисованию ночных пейзажей и сбору трубопровода из конструктора.