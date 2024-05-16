https://ria.ru/20240516/moskva-1946477306.html

Воробьев навестил пациентов Московского областного хосписа

Воробьев навестил пациентов Московского областного хосписа - РИА Новости, 16.05.2024

Воробьев навестил пациентов Московского областного хосписа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в четверг навестил пациентов Московского областного хосписа и пообщался с врачами. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:58

2024-05-16T16:58

2024-05-16T16:58

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московская область (подмосковье)

андрей воробьев

александр ткаченко (протоиерей)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в четверг навестил пациентов Московского областного хосписа и пообщался с врачами. "В этом году подмосковному детскому хоспису исполняется пять лет. Здесь помогают тяжелобольным детям, заботятся и создают уют для маленьких пациентов. Сегодня приехали в Домодедово, чтобы навестить ребят, пообщаться с врачами - узнать, чем мы можем помочь", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. Как напомнил губернатор, в 2019 году он вместе с председателем комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнёрства, попечения и развитию инклюзивных практик, протоиереем Александром Ткаченко открыл этот областной центр помощи детям, который находится в усадьбе Пржевальского. "Внутри мы обустроили все так, чтобы ребятам было комфортно, постарались создать уютную атмосферу — сделали игровую, музыкальную гостиную, библиотеку, здесь есть свой домашний кинотеатр, комната со "звёздным небом" и бизибордами. И главное — замечательная команда врачей, различных специалистов, волонтеров", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240506/rentgen-apparaty-1944078100.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, александр ткаченко (протоиерей)