https://ria.ru/20240516/mosgaz-1946345111.html

"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах

"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах - РИА Новости, 16.05.2024

"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах

Специалисты заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах, работы планируют завершить в октябре 2024 года, сообщается на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:26

2024-05-16T10:26

2024-05-16T10:26

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специалисты заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах, работы планируют завершить в октябре 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Специалисты "Мосгаза" заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах. Работы пройдут в связи с завершением срока эксплуатации сооружений и в соответствии с требованиями технического обслуживания", - говорится в тексте.Сообщается, что шесть единиц оборудования установят в поселении Рязановском, по пять - в поселениях Сосенском, Десеновском, Щаповском и Новофедоровском. Запорные устройства появятся на газопроводах высокого и низкого давления диаметром от 50 до 400 миллиметров. "Работы планируется завершить в октябре 2024 года. Установка кранов, изготовленных отечественными производителями, гарантирует высокое качество и надежность газового оборудования. Срок службы новых устройств составляет более 40 лет", - пояснили в материале.

https://realty.ria.ru/20240502/mosgaz-1943415577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, мосгаз