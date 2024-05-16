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"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах - РИА Новости, 16.05.2024
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10:26 16.05.2024
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"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах
"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах - РИА Новости, 16.05.2024
"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах
Специалисты заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах, работы планируют завершить в октябре 2024 года, сообщается на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:26
2024-05-16T10:26
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специалисты заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах, работы планируют завершить в октябре 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. &quot;Специалисты &quot;Мосгаза&quot; заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах. Работы пройдут в связи с завершением срока эксплуатации сооружений и в соответствии с требованиями технического обслуживания&quot;, - говорится в тексте.Сообщается, что шесть единиц оборудования установят в поселении Рязановском, по пять - в поселениях Сосенском, Десеновском, Щаповском и Новофедоровском. Запорные устройства появятся на газопроводах высокого и низкого давления диаметром от 50 до 400 миллиметров. "Работы планируется завершить в октябре 2024 года. Установка кранов, изготовленных отечественными производителями, гарантирует высокое качество и надежность газового оборудования. Срок службы новых устройств составляет более 40 лет", - пояснили в материале.
https://realty.ria.ru/20240502/mosgaz-1943415577.html
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городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ, Москва, Мосгаз

"Мосгаз" заменит 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском округах

© Фото : "Мосгаз"Сотрудник "Мосгаза"
Сотрудник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : "Мосгаз"
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Специалисты заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах, работы планируют завершить в октябре 2024 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«

"Специалисты "Мосгаза" заменят 50 запорных устройств в Троицком и Новомосковском административных округах. Работы пройдут в связи с завершением срока эксплуатации сооружений и в соответствии с требованиями технического обслуживания", - говорится в тексте.

Сообщается, что шесть единиц оборудования установят в поселении Рязановском, по пять - в поселениях Сосенском, Десеновском, Щаповском и Новофедоровском. Запорные устройства появятся на газопроводах высокого и низкого давления диаметром от 50 до 400 миллиметров.
"Работы планируется завершить в октябре 2024 года. Установка кранов, изготовленных отечественными производителями, гарантирует высокое качество и надежность газового оборудования. Срок службы новых устройств составляет более 40 лет", - пояснили в материале.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыНовомосковский административный округМоскваМосгаз
 
 
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