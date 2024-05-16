https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946512951.html

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября - РИА Новости, 16.05.2024

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября

Правящее большинство в парламенте Молдавии на заседании в четверг приняло решение, что референдум о вступлении республики в ЕС пройдет 20 октября, заявил спикер РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:58

2024-05-16T18:58

2024-05-16T19:07

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игорь гросу

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Правящее большинство в парламенте Молдавии на заседании в четверг приняло решение, что референдум о вступлении республики в ЕС пройдет 20 октября, заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента."Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября", - заявил Гросу по итогам голосования.Оппозиция настаивала на исключении этого вопроса из повестки, отметив, что в обществе нет единого мнения относительно референдума. Также представители блока коммунистов и социалистов выразили мнение, что проведение референдума преждевременно, поскольку страна пока не начала переговоры с ЕС о вступлении в объединение.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз, игорь гросу