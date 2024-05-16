Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз назначили на 20 октября
Спикер парламента: референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет 20 октября
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Правящее большинство в парламенте Молдавии на заседании в четверг приняло решение, что референдум о вступлении республики в ЕС пройдет 20 октября, заявил спикер законодательного органа Игорь Гросу.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента.
"Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября", - заявил Гросу по итогам голосования.
Оппозиция настаивала на исключении этого вопроса из повестки, отметив, что в обществе нет единого мнения относительно референдума. Также представители блока коммунистов и социалистов выразили мнение, что проведение референдума преждевременно, поскольку страна пока не начала переговоры с ЕС о вступлении в объединение.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.