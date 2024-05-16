Молдавия не будет искать коротких путей для вступления в ЕС, заявил премьер
Премьер Речан: Молдавия не будет искать коротких путей для вступления в ЕС
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил в четверг, что республика не будет искать коротких путей для вступления в ЕС и намерена выполнить все положенные реформы.
"Более широкая Европа означает более безопасную и процветающую Европу. Молдавия выполнит домашнее задание, она не будет искать коротких путей: мы проводим реформу правосудия, боремся с коррупцией, обеспечиваем применение закона. Наша цель – стать полноправным членом ЕС, чтобы ЕС увидел возможности в нашей стране как с экономической точки зрения, так и с точки зрения безопасности", – заявил Речан на брифинге после встречи.
Речан и Выстрчил обсудили поддержку, которую Чехия оказывает европейскому пути республике, безопасность на региональном уровне и бизнес-возможности, предлагаемые Молдавией. Они также обсудили молдавско-чешское сотрудничество в различных сферах – здравоохранении, сельском хозяйстве, образовании и культуре.
Председатель Сената Чехии заявил, что европейская интеграция нашей страны является общим интересом всех сторон, поэтому ЕС должен как можно скорее найти в себе смелость расшириться".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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