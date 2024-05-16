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Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 16.05.2024
Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
Морская авиация ВМФ России уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:18
2024-05-16T20:18
2024-05-16T20:32
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого мая около 19.30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.
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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море. Видео Минобороны России
Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны.
2024-05-16T20:18
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черное море, украина, россия, безопасность
Черное море, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море
МО: авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море