https://ria.ru/20240516/mo-1946530328.html

Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 16.05.2024

Авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера в Черном море

Морская авиация ВМФ России уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:18

2024-05-16T20:18

2024-05-16T20:32

черное море

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Морская авиация ВМФ России уничтожила три украинских безэкипажных катера в западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ."Шестнадцатого мая около 19.30 мск в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины. Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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Уничтожение украинских безэкипажных катеров в Черном море. Видео Минобороны России Российская авиация ликвидировала в Черном море более десяти украинских морских дронов, шедших к Крыму, сообщили в Минобороны. 2024-05-16T20:18 true PT0M52S

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черное море, украина, россия, безопасность