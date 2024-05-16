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В Калининградской области начали производить пищевую соль - РИА Новости, 16.05.2024
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16:31 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/minselkhoz-1946469795.html
В Калининградской области начали производить пищевую соль
В Калининградской области начали производить пищевую соль - РИА Новости, 16.05.2024
В Калининградской области начали производить пищевую соль
Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:31
экономика
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. "В Калининградской области начали производить пищевую соль... И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания "Варница". В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.
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экономика, калининградская область, россия
Экономика, Калининградская область, Россия
В Калининградской области начали производить пищевую соль

Минсельхоз: под Калининградом начали производить пищевую соль до 400 тысяч тонн

© Фото : freepik.com / jcompПищевая соль
Пищевая соль - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : freepik.com / jcomp
Пищевая соль. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
«
"В Калининградской области начали производить пищевую соль... И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания "Варница". В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.
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