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В Калининградской области начали производить пищевую соль
В Калининградской области начали производить пищевую соль - РИА Новости, 16.05.2024
В Калининградской области начали производить пищевую соль
Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:31
2024-05-16T16:31
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россия
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. "В Калининградской области начали производить пищевую соль... И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания "Варница". В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.
https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html
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экономика, калининградская область, россия
Экономика, Калининградская область, Россия
В Калининградской области начали производить пищевую соль
Минсельхоз: под Калининградом начали производить пищевую соль до 400 тысяч тонн