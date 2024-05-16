https://ria.ru/20240516/minselkhoz-1946469795.html

В Калининградской области начали производить пищевую соль

В Калининградской области начали производить пищевую соль - РИА Новости, 16.05.2024

В Калининградской области начали производить пищевую соль

Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

2024-05-16T16:31

экономика

калининградская область

россия

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КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Пищевую соль начали производить в Калининградской области, в год предприятие "Варница" планирует вырабатывать до 400 тысяч тонн, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. "В Калининградской области начали производить пищевую соль... И еще техническую, таблетированную и даже фармакопийную. Производством соли в Зеленоградском округе занялась компания "Варница". В год они намерены вырабатывать до 400 тысяч тонн соли", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, в Калининградском регионе есть подземно-солевые залежи, которые находятся в солевых пластах. Запасов точно хватит на ближайшие 30 лет. В производстве соли задействованы современные отечественные технологии и оборудование. Рынок сбыта — Калининградская область и другие регионы России.

https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html

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экономика, калининградская область, россия