https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405787.html

Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов

Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов - РИА Новости, 16.05.2024

Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов

Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, поразили пункт временной дислокации украинского формирования "Сонечко" и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:24

2024-05-16T13:24

2024-05-16T13:48

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934801683_0:67:3216:1876_1920x0_80_0_0_ed767f6ad7389cc8f2640a6d4fe8b741.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, поразили пункт временной дислокации украинского формирования "Сонечко" и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240516/svo-1946406559.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина