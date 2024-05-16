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Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов
Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов - РИА Новости, 16.05.2024
Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов
Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, поразили пункт временной дислокации украинского формирования "Сонечко" и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:24
2024-05-16T13:24
2024-05-16T13:48
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия ВС РФ уничтожили склад хранения безэкипажных катеров, поразили пункт временной дислокации украинского формирования "Сонечко" и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад хранения безэкипажных катеров. Кроме того, поражён пункт временной дислокации националистического формирования "Сонечко" ГУР МО Украины и иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 113-ти районах", - говорится в сводке министерства.
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россия, украина
Российские военные уничтожили украинский склад морских дронов
Минобороны: российские военные уничтожили склад хранения морских дронов ВСУ