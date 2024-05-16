https://ria.ru/20240516/minoborony-1946405419.html

Российская ПВО за сутки сбила три украинских самолета МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила три украинских самолета МиГ-29 - РИА Новости, 16.05.2024

Российская ПВО за сутки сбила три украинских самолета МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских истребителя МиГ-29, 7 ракет ATACMS и "Точка-У", 25 дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:22

2024-05-16T13:22

2024-05-16T14:31

россия

миг-29

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 3 украинских истребителя МиГ-29, 7 ракет ATACMS и "Точка-У", 25 дронов, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и "Точка-У", пять реактивных снарядов HIMARS производства США и "Ольха", пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 600 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16053 танка и других боевых бронированных машин, 1300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21753 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240516/rf-1946404956.html

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россия, миг-29