https://ria.ru/20240516/ministr-1946375937.html

В Ливии пока не получили ответа от России по проекту железнодорожной линии

В Ливии пока не получили ответа от России по проекту железнодорожной линии - РИА Новости, 16.05.2024

В Ливии пока не получили ответа от России по проекту железнодорожной линии

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, пока не получало ответ от России, что российская сторона намерена возобновить работы по проекту... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:05

2024-05-16T12:05

2024-05-16T12:05

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, пока не получало ответ от России, что российская сторона намерена возобновить работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "Проект существует еще с 2008 года, но во время войны он был остановлен. Сейчас мы просим вернуться снова и возобновить нормальное взаимодействие. Мы ждем российскую сторону, мы готовы. Они до сих пор не дали ответа, мы спрашивали несколько раз", - сказал он на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". По его словам, откладывание реализации проекта не идёт на пользу обеим сторонам. "Для нас лучше было бы сделать это сегодня, а не откладывать на завтра", - добавил он.

https://ria.ru/20240310/liviya-1932108658.html

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ливия, россия, россия — исламский мир: kazanforum 2024