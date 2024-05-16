В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии
МЭР: туроператоры готовы заполнять прямые рейсы в Малайзию, если те появятся
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае. Архивное фото
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
В среду замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев сообщил, что две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов.
"Спрос есть. Я уверен, эти рейсы будут заполняться, потому что мы видим, что 110 тысяч российских туристов уже посетили Малайзию в 2023 году. Это говорит о том, что заполняемость судов будет под сто процентов. Туроператоры готовы", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Он отметил, что со стороны ведомства идет активная работа и по привлечению индонезийских туристов в Россию. "Проводятся мероприятия с индонезийскими коллегами. Российский турбизнес активно адаптирует свой продукт под этих туристов, в том числе под запросы халяль", - указал Кондратьев.
О том, что у россиян высокий спрос на отдых в Малайзии, агентству подтвердил и гендиректор российского туроператора "Транс-шоу тур" Сергей Назаров. "Как только ковид стал заканчиваться, мы стали отправлять россиян в Малайзию. И сейчас есть спрос. Другое дело - конкуренция между направлениями большая. Если за год свыше миллиона россиян посетило соседний Таиланд, то всего 110 тысяч - Малайзию. На это влияет наличие прямых рейсов, и Таиланд тут выигрывает. При этом Малайзия не уступает ему по природе, пляжам, отелям, сервису", - сказал эксперт.
Назаров уточнил, что сейчас время в пути до Малайзии из Москвы с пересадками занимает минимум 12 часов. При этом он отметил, что для запуска прямых рейсов необходимо наладить загрузку обратных бортов. "Нам нужна дорога с двусторонним движением. Нужны встречные потоки. И у малайзийских туристов желание есть - у нас имеются от них заявки и на лето, и на осень", - указал он.