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В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии - РИА Новости, 16.05.2024
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Туризм
 
10:43 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/minekonomrazvitiya-1946348458.html
В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии
В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии - РИА Новости, 16.05.2024
В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии
Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:43
2024-05-16T10:43
туризм
новости - туризм
малайзия
россия
таиланд
никита кондратьев
сергей назаров
сергей васильев
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. В среду замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев сообщил, что две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов. "Спрос есть. Я уверен, эти рейсы будут заполняться, потому что мы видим, что 110 тысяч российских туристов уже посетили Малайзию в 2023 году. Это говорит о том, что заполняемость судов будет под сто процентов. Туроператоры готовы", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Он отметил, что со стороны ведомства идет активная работа и по привлечению индонезийских туристов в Россию. "Проводятся мероприятия с индонезийскими коллегами. Российский турбизнес активно адаптирует свой продукт под этих туристов, в том числе под запросы халяль", - указал Кондратьев. О том, что у россиян высокий спрос на отдых в Малайзии, агентству подтвердил и гендиректор российского туроператора "Транс-шоу тур" Сергей Назаров. "Как только ковид стал заканчиваться, мы стали отправлять россиян в Малайзию. И сейчас есть спрос. Другое дело - конкуренция между направлениями большая. Если за год свыше миллиона россиян посетило соседний Таиланд, то всего 110 тысяч - Малайзию. На это влияет наличие прямых рейсов, и Таиланд тут выигрывает. При этом Малайзия не уступает ему по природе, пляжам, отелям, сервису", - сказал эксперт. Назаров уточнил, что сейчас время в пути до Малайзии из Москвы с пересадками занимает минимум 12 часов. При этом он отметил, что для запуска прямых рейсов необходимо наладить загрузку обратных бортов. "Нам нужна дорога с двусторонним движением. Нужны встречные потоки. И у малайзийских туристов желание есть - у нас имеются от них заявки и на лето, и на осень", - указал он.
https://ria.ru/20240516/indoneziya-1946309432.html
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новости - туризм, малайзия, россия, таиланд, никита кондратьев, сергей назаров, сергей васильев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия — исламский мир: kazanforum 2024
Туризм, Новости - Туризм, Малайзия, Россия, Таиланд, Никита Кондратьев, Сергей Назаров, Сергей Васильев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии

МЭР: туроператоры готовы заполнять прямые рейсы в Малайзию, если те появятся

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкМечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае
Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Мечеть Путра на берегу искусственного озера Путраява в Путраджае. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
В среду замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев сообщил, что две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов.
Остров Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Две российские авиакомпании хотят запустить прямые рейсы в Индонезию
Вчера, 06:10
"Спрос есть. Я уверен, эти рейсы будут заполняться, потому что мы видим, что 110 тысяч российских туристов уже посетили Малайзию в 2023 году. Это говорит о том, что заполняемость судов будет под сто процентов. Туроператоры готовы", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024".
Он отметил, что со стороны ведомства идет активная работа и по привлечению индонезийских туристов в Россию. "Проводятся мероприятия с индонезийскими коллегами. Российский турбизнес активно адаптирует свой продукт под этих туристов, в том числе под запросы халяль", - указал Кондратьев.
О том, что у россиян высокий спрос на отдых в Малайзии, агентству подтвердил и гендиректор российского туроператора "Транс-шоу тур" Сергей Назаров. "Как только ковид стал заканчиваться, мы стали отправлять россиян в Малайзию. И сейчас есть спрос. Другое дело - конкуренция между направлениями большая. Если за год свыше миллиона россиян посетило соседний Таиланд, то всего 110 тысяч - Малайзию. На это влияет наличие прямых рейсов, и Таиланд тут выигрывает. При этом Малайзия не уступает ему по природе, пляжам, отелям, сервису", - сказал эксперт.
Назаров уточнил, что сейчас время в пути до Малайзии из Москвы с пересадками занимает минимум 12 часов. При этом он отметил, что для запуска прямых рейсов необходимо наладить загрузку обратных бортов. "Нам нужна дорога с двусторонним движением. Нужны встречные потоки. И у малайзийских туристов желание есть - у нас имеются от них заявки и на лето, и на осень", - указал он.
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Росавиация готова рассмотреть запросы Малайзии на выполнение рейсов
15 мая, 13:15
 
ТуризмНовости - ТуризмМалайзияРоссияТаиландНикита КондратьевСергей НазаровСергей ВасильевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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