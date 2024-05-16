https://ria.ru/20240516/minekonomrazvitiya-1946348458.html

В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии

В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии - РИА Новости, 16.05.2024

В Минэкономразвития оценили спрос на отдых в Малайзии

Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:43

2024-05-16T10:43

2024-05-16T10:43

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малайзия

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никита кондратьев

сергей назаров

сергей васильев

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Спрос на отдых в Малайзии со стороны российских туристов высокий, туроператоры готовы заполнять прямые авиарейсы в эту страну, если они появятся, рассказал РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. В среду замначальника управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Сергей Васильев сообщил, что две российские авиакомпании готовы начать полеты в Малайзию при решении проблем с техобслуживанием и дозаправкой, а также при содействии со стороны туроператоров и заполнении воздушных судов. "Спрос есть. Я уверен, эти рейсы будут заполняться, потому что мы видим, что 110 тысяч российских туристов уже посетили Малайзию в 2023 году. Это говорит о том, что заполняемость судов будет под сто процентов. Туроператоры готовы", - сказал Кондратьев в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024". Он отметил, что со стороны ведомства идет активная работа и по привлечению индонезийских туристов в Россию. "Проводятся мероприятия с индонезийскими коллегами. Российский турбизнес активно адаптирует свой продукт под этих туристов, в том числе под запросы халяль", - указал Кондратьев. О том, что у россиян высокий спрос на отдых в Малайзии, агентству подтвердил и гендиректор российского туроператора "Транс-шоу тур" Сергей Назаров. "Как только ковид стал заканчиваться, мы стали отправлять россиян в Малайзию. И сейчас есть спрос. Другое дело - конкуренция между направлениями большая. Если за год свыше миллиона россиян посетило соседний Таиланд, то всего 110 тысяч - Малайзию. На это влияет наличие прямых рейсов, и Таиланд тут выигрывает. При этом Малайзия не уступает ему по природе, пляжам, отелям, сервису", - сказал эксперт. Назаров уточнил, что сейчас время в пути до Малайзии из Москвы с пересадками занимает минимум 12 часов. При этом он отметил, что для запуска прямых рейсов необходимо наладить загрузку обратных бортов. "Нам нужна дорога с двусторонним движением. Нужны встречные потоки. И у малайзийских туристов желание есть - у нас имеются от них заявки и на лето, и на осень", - указал он.

https://ria.ru/20240516/indoneziya-1946309432.html

https://ria.ru/20240515/rosaviatsiya-1946118072.html

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новости - туризм, малайзия, россия, таиланд, никита кондратьев, сергей назаров, сергей васильев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия — исламский мир: kazanforum 2024