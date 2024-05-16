https://ria.ru/20240516/mid-1946384339.html

В МИД России оценили приостановку Арменией финансирования ОДКБ

В МИД России оценили приостановку Арменией финансирования ОДКБ - РИА Новости, 16.05.2024

В МИД России оценили приостановку Арменией финансирования ОДКБ

Приостановка Арменией финансирования ОДКБ - это не трагедия, Ереван не выходит из организации, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:26

2024-05-16T12:26

2024-05-16T13:58

россия

армения

ереван

одкб

россия — исламский мир: kazanforum 2024

александр панкин

никол пашинян

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Приостановка Арменией финансирования ОДКБ - это не трагедия, Ереван не выходит из организации, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."На самом деле, приостановление финансирования - это не трагедия, организация продолжает жить. Армения не выходит из ОДКБ. Она продолжает работать", - сказал Панкин журналистам после сессии в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"."С точки зрения финансовой, в жизни ОДКБ бывали ситуации, когда страны чуть-чуть задерживали свои взносы, выплачивали их частями. Это не трагедия. А вот с точки зрения военно-политической, дальнейший курс Армении в отношении ОДКБ будет определяться как ее национальными интересами, которые она должна хорошо представлять и понимать, так и возможностями обеспечения собственной безопасности страны", - подчеркнул замглавы МИД РФ.Ранее в пресс-службе МИД Армении сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. В марте Пашинян сообщил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. При этом еще раньше армянская сторона перестала участвовать в мероприятиях ОДКБ.

https://ria.ru/20240508/overchuk-1944819134.html

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россия, армения, ереван, одкб, россия — исламский мир: kazanforum 2024, александр панкин, никол пашинян