https://ria.ru/20240516/medvedev-1946379919.html

Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - РИА Новости, 16.05.2024

Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал поступок совершившего нападение на премьера Словакии роберта Фицо квинтэссенцией... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:13

2024-05-16T12:13

2024-05-16T12:13

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словакия

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роберт фицо

дмитрий медведев

гаврило принцип

нато

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал поступок совершившего нападение на премьера Словакии роберта Фицо квинтэссенцией русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. "Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики. А Роберту Фицо желаю поправиться как можно быстрее от тяжёлого ранения", - написал он.МВД Словакии информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240516/okhrana-1946332496.html

https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

https://ria.ru/20240515/fitso-1946275942.html

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