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Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - РИА Новости, 16.05.2024
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12:13 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/medvedev-1946379919.html
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы - РИА Новости, 16.05.2024
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал поступок совершившего нападение на премьера Словакии роберта Фицо квинтэссенцией... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:13
2024-05-16T12:13
в мире
словакия
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россия
роберт фицо
дмитрий медведев
гаврило принцип
нато
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал поступок совершившего нападение на премьера Словакии роберта Фицо квинтэссенцией русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. &quot;Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики. А Роберту Фицо желаю поправиться как можно быстрее от тяжёлого ранения&quot;, - написал он.МВД Словакии информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240516/okhrana-1946332496.html
https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html
https://ria.ru/20240515/fitso-1946275942.html
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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, дмитрий медведев, гаврило принцип, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Россия, Роберт Фицо, Дмитрий Медведев, Гаврило Принцип, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Медведев назвал нападение на Фицо квинтэссенцией русофобской Европы

Медведев: нападение на премьера Словакии Фицо — квинтэссенция русофобской Европы

© AP Photo / Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал поступок совершившего нападение на премьера Словакии роберта Фицо квинтэссенцией русофобской Европы, готовой бросить своих граждан в топку американской политики.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.
Кадр видео задержания нападавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Экс-глава полиции Словакии оценил действия охраны премьера Фицо
Вчера, 09:32
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"Да, совершивший нападение – лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. Не желающей осознать элементарные вещи. Готовой бросить своих граждан в топку корыстной американской политики. А Роберту Фицо желаю поправиться как можно быстрее от тяжёлого ранения", - написал он.

Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
МВД Словакии информировало о том, состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии назвало состояние Фицо критическим
15 мая, 21:12
 
В миреСловакияУкраинаРоссияРоберт ФицоДмитрий МедведевГаврило ПринципНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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