https://ria.ru/20240516/medinskiy-1946474382.html

Мединский объяснил увеличение числа уроков истории

Мединский объяснил увеличение числа уроков истории - РИА Новости, 16.05.2024

Мединский объяснил увеличение числа уроков истории

Увеличение количества уроков истории в российских школах связано не со сменой приоритетов в образовании, а с необходимостью сбалансировать количество часов,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:45

2024-05-16T16:45

2024-05-16T17:11

общество

россия

владимир мединский

образование

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Увеличение количества уроков истории в российских школах связано не со сменой приоритетов в образовании, а с необходимостью сбалансировать количество часов, выделяемых в школьной программе на обществознание и историю, заявил журналистам в четверг председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Большее внимание к истории происходит не за счёт увеличения числа гуманитарных часов - это просто перераспределение между обществознанием (и историей – ред.). Сейчас никто не может посчитать количество уроков, начиная с 6 по 11 (классы – ред.), это стало чуть ли не главным предметом, главнее математики, русского языка, литературы, истории", - сказал он. Мединский отметил, что сегодня в России идёт естественное перераспределение часов в соответствие с потребностями средней школы и "здравым смыслом". При этом он подчеркнул, что увеличение числа уроков истории не идёт в ущерб преподаванию естественных наук, которые также являются приоритетными.

https://ria.ru/20240322/istoriya-1935029309.html

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общество, россия, владимир мединский, образование, социальный навигатор, сн_образование