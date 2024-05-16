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Мединский объяснил увеличение числа уроков истории - РИА Новости, 16.05.2024
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16:45 16.05.2024 (обновлено: 17:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/medinskiy-1946474382.html
Мединский объяснил увеличение числа уроков истории
Мединский объяснил увеличение числа уроков истории - РИА Новости, 16.05.2024
Мединский объяснил увеличение числа уроков истории
Увеличение количества уроков истории в российских школах связано не со сменой приоритетов в образовании, а с необходимостью сбалансировать количество часов,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:45
2024-05-16T17:11
общество
россия
владимир мединский
образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Увеличение количества уроков истории в российских школах связано не со сменой приоритетов в образовании, а с необходимостью сбалансировать количество часов, выделяемых в школьной программе на обществознание и историю, заявил журналистам в четверг председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. "Большее внимание к истории происходит не за счёт увеличения числа гуманитарных часов - это просто перераспределение между обществознанием (и историей – ред.). Сейчас никто не может посчитать количество уроков, начиная с 6 по 11 (классы – ред.), это стало чуть ли не главным предметом, главнее математики, русского языка, литературы, истории", - сказал он. Мединский отметил, что сегодня в России идёт естественное перераспределение часов в соответствие с потребностями средней школы и "здравым смыслом". При этом он подчеркнул, что увеличение числа уроков истории не идёт в ущерб преподаванию естественных наук, которые также являются приоритетными.
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общество, россия, владимир мединский, образование, социальный навигатор, сн_образование
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Мединский объяснил увеличение числа уроков истории

Мединский: увеличение числа уроков истории связано с перераспределением часов

© Радио SputnikВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Радио Sputnik
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Увеличение количества уроков истории в российских школах связано не со сменой приоритетов в образовании, а с необходимостью сбалансировать количество часов, выделяемых в школьной программе на обществознание и историю, заявил журналистам в четверг председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Большее внимание к истории происходит не за счёт увеличения числа гуманитарных часов - это просто перераспределение между обществознанием (и историей – ред.). Сейчас никто не может посчитать количество уроков, начиная с 6 по 11 (классы – ред.), это стало чуть ли не главным предметом, главнее математики, русского языка, литературы, истории", - сказал он.
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Мединский отметил, что сегодня в России идёт естественное перераспределение часов в соответствие с потребностями средней школы и "здравым смыслом". При этом он подчеркнул, что увеличение числа уроков истории не идёт в ущерб преподаванию естественных наук, которые также являются приоритетными.
 
ОбществоРоссияВладимир МединскийОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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