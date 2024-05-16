https://ria.ru/20240516/mebel-1946395530.html

Открыт прием заявок на премию для российских производителей мебели

Открыт прием заявок на премию для российских производителей мебели - РИА Новости, 16.05.2024

Открыт прием заявок на премию для российских производителей мебели

На Московской неделе интерьера и дизайна, открывшейся в четверг в Манеже, начат прием заявок на участие в премии "Мебель года" для отечественных производителей... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:52

2024-05-16T12:52

2024-05-16T14:10

россия

авито

мебель

культура

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. На Московской неделе интерьера и дизайна, открывшейся в четверг в Манеже, начат прием заявок на участие в премии "Мебель года" для отечественных производителей мебели и предметов интерьера, сообщил учредитель премии "Авито". "Главная цель новой премии — подсветить лучших отечественных производителей, особенно небольшие и молодые компании, а также помочь покупателям в поиске и выборе качественной мебели", - говорится в сообщении. "Мебельная индустрия сейчас переживает свой ренессанс и каждый день появляются новые талантливые производители, которые создают уникальную и качественную мебель. Поэтому мы и решили учредить собственную премию, чтобы привлечь больше внимания к мебельной индустрии и поддержке молодых отечественных производителей, а также стимулировать дополнительные инвестиции в развитие отрасли", — сказал руководитель категории "Мебель" и "Интерьер" на "Авито" Никита Ткачев. Премия будет вручаться в нескольких категориях: кровати, диваны и кресла; шкафы, комоды, стеллажи и кухонные гарнитуры; столы и стулья; предметы интерьера. При оценке в каждой категории особое внимание будет уделяться эстетике предметов, мастерству их исполнения и функциональности. Жюри будет оценивать, какие новые технологии были использованы при создании мебели, а также то, насколько разумно производитель использует ресурсы. В состав жюри войдут эксперты в мебельной сфере: практикующие дизайнеры, крупные производители и продавцы мебели, представители профильных ассоциаций, а также авторитетные специалисты в области мебельного дизайна. Кроме того, все участники поборются за звание лучших в категории "Признание Авито" по номинациям "Самое большое количество продаж с доставкой", "Самое большое количество добавлений в избранное", "Самые быстрые ответы на сообщения и звонки" и "Длительность пребывания на платформе "Авито". К участию в премии допускаются предметы мебели, изготовленные хотя бы в единичном экземпляре в период с 1 сентября 2022 года по 16 сентября 2024 года. Кроме того, всем участникам необходимо иметь или зарегистрировать личный кабинет. Прием заявок начнется 16 мая и продлится до 15 сентября. Подать заявку можно на сайте avitomebelgoda.ru. Шорт-лист будет определен в октябре этого года, а имена победителей объявят в ноябре — в рамках осенней, пятой недели интерьера и дизайна. Призеры получат заслуженное признание в сообществе производителей и значок победителя премии "Мебель года-2024".

https://realty.ria.ru/20240514/arenda-1945654047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, авито, мебель, культура