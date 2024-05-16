https://ria.ru/20240516/mchs-1946305398.html

Куренков и Файзуллин прибыли в Тюменскую область

Куренков и Файзуллин прибыли в Тюменскую область - РИА Новости, 16.05.2024

Куренков и Файзуллин прибыли в Тюменскую область

Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка, сообщает МЧС в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T04:32

2024-05-16T04:32

2024-05-16T04:54

тюменская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

наводнения в россии — 2024

александр куренков (мчс)

ирек файзуллин

ишим (река)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и глава Минстроя Ирек Файзуллин прибыли в Тюменскую область для контроля работ по сдерживанию паводка, сообщает МЧС в Telegram-канале."Александр Куренков и Ирек Файзуллин в Тобольске провели рабочее совещание по оперативной обстановке в регионе. Заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что главе МЧС было доложено о ликвидации последствий паводка и о помощи пострадавшему населению, в том числе о реализации мер социальной поддержки. Куренков отметил вклад сотрудников ведомств и поблагодарил их за ответственный и самоотверженный подход к работе.Помимо этого, глава МЧС обратил внимание на мониторинг состояния защитных дамб и временных земляных насыпей. Сообщается, что в Тюменской области уровень воды в реки Ишим продолжает падать, на освободившихся от воды территориях проводятся аварийно-восстановительные работы.

https://ria.ru/20240516/navodnenie-1946304789.html

https://ria.ru/20240515/pavodok-1946123983.html

тюменская область

россия

ишим (река)

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тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, наводнения в россии — 2024, александр куренков (мчс), ирек файзуллин, ишим (река), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)