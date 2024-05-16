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Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2024
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Тамбовская область
 
17:15 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/matushkin-1946483331.html
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:15
2024-05-16T17:15
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Решение о покупке автомобиля было принято по случаю 30-летия областной думы. Ключи от машины Матушкин передал начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С этой воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области. Как утоняет пресс-служба регионального парламента, Липов сообщил председателю, что УАЗ уже направлен выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Машина полностью подготовлена, военнослужащие отметили ее надежность и хорошую проходимость. Также военный еще раз поблагодарил Матушкина и всех тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь. По словам председателя Тамбовской областной Думы, с момента начала спецоперации депутаты не только создают законодательную базу для оказания мер поддержки участников СВО и членов их семей, но и на собственные средства помогают защитникам Родины. "На эти деньги приобретаются автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники – все то, что помогает бойцам при выполнении боевых задач и приближает нашу победу. И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной Думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей Победы", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html
https://ria.ru/20240424/matushkin-1942097675.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума

Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыАвтомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
Решение о покупке автомобиля было принято по случаю 30-летия областной думы. Ключи от машины Матушкин передал начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С этой воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области.
Матушкин: деятельность депутата не только законотворчество, но и помощь - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Матушкин: деятельность депутата не только законотворчество, но и помощь
25 апреля, 16:44
Как утоняет пресс-служба регионального парламента, Липов сообщил председателю, что УАЗ уже направлен выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Машина полностью подготовлена, военнослужащие отметили ее надежность и хорошую проходимость.
Также военный еще раз поблагодарил Матушкина и всех тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь.
По словам председателя Тамбовской областной Думы, с момента начала спецоперации депутаты не только создают законодательную базу для оказания мер поддержки участников СВО и членов их семей, но и на собственные средства помогают защитникам Родины.
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24 апреля, 17:15
"На эти деньги приобретаются автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники – все то, что помогает бойцам при выполнении боевых задач и приближает нашу победу. И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной Думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей Победы", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
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