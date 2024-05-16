https://ria.ru/20240516/matushkin-1946483331.html
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Матушкин: автомобиль, купленный на средства депутатов, доставлен в зону СВО
Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:15
2024-05-16T17:15
2024-05-16T17:15
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946483451_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_4771bafdc505f03c16885d49b128aab0.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин. Решение о покупке автомобиля было принято по случаю 30-летия областной думы. Ключи от машины Матушкин передал начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С этой воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области. Как утоняет пресс-служба регионального парламента, Липов сообщил председателю, что УАЗ уже направлен выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Машина полностью подготовлена, военнослужащие отметили ее надежность и хорошую проходимость. Также военный еще раз поблагодарил Матушкина и всех тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь. По словам председателя Тамбовской областной Думы, с момента начала спецоперации депутаты не только создают законодательную базу для оказания мер поддержки участников СВО и членов их семей, но и на собственные средства помогают защитникам Родины. "На эти деньги приобретаются автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники – все то, что помогает бойцам при выполнении боевых задач и приближает нашу победу. И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной Думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей Победы", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html
https://ria.ru/20240424/matushkin-1942097675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ, который был приобретен на деньги депутатов Тамбовской областной Думы, уже доставлен в зону СВО, чтобы выполнять боевые задачи, сообщил председатель регионального парламента Евгений Матушкин.
Решение о покупке автомобиля было принято по случаю 30-летия областной думы. Ключи от машины Матушкин передал начальнику Краснознаменного 744 Центра связи Черноморского флота РФ, капитану I ранга Дмитрию Липову 19 апреля на торжественном собрании, посвященном юбилею регионального парламента. С этой воинской частью у региона уже более 20 лет налажено дружеское и деловое взаимодействие. Именно в этой части несут службу многие призывники из Тамбовской области
.
Как утоняет пресс-служба регионального парламента, Липов сообщил председателю, что УАЗ уже направлен выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО. Машина полностью подготовлена, военнослужащие отметили ее надежность и хорошую проходимость.
Также военный еще раз поблагодарил Матушкина и всех тамбовчан за многолетнее сотрудничество, постоянную поддержку и помощь.
По словам председателя Тамбовской областной Думы, с момента начала спецоперации депутаты не только создают законодательную базу для оказания мер поддержки участников СВО и членов их семей, но и на собственные средства помогают защитникам Родины.
"На эти деньги приобретаются автомобили, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения, дизельные генераторы, сварочные аппараты, бензопилы, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники – все то, что помогает бойцам при выполнении боевых задач и приближает нашу победу. И эта помощь будет продолжаться. Депутатский корпус Тамбовской областной Думы желает нашим ребятам, которые сейчас отстаивают независимость России, скорейшей Победы", - сказал Матушкин, слова которого приводит пресс-служба.