https://ria.ru/20240516/mask-1946401973.html

Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024

Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением о необходимости Западу понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:12

2024-05-16T13:12

2024-05-16T16:31

в мире

китай

россия

иран

илон маск

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением о необходимости Западу понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса."США толкают их создать альянс", — написал он.Так Маск отреагировал на пост в соцсети Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР — Россия — Иран — КНДР.Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946398173.html

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китай

россия

иран

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в мире, китай, россия, иран, илон маск, владимир путин