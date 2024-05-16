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Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
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13:12 16.05.2024 (обновлено: 16:31 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/mask-1946401973.html
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением о необходимости Западу понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:12
2024-05-16T16:31
в мире
китай
россия
иран
илон маск
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением о необходимости Западу понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса."США толкают их создать альянс", — написал он.Так Маск отреагировал на пост в соцсети Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР — Россия — Иран — КНДР.Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946398173.html
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в мире, китай, россия, иран, илон маск, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Иран, Илон Маск, Владимир Путин
Маск неожиданно прокомментировал визит Путина в Китай

Илон Маск: США толкают Россию, Китай, Иран и КНДР создать альянс

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х согласился с мнением о необходимости Западу понять, что визит президента России Владимира Путина в Китай свидетельствует об образовании нового альянса.
"США толкают их создать альянс", — написал он.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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Так Маск отреагировал на пост в соцсети Х, где сообщалось, что Запад стоит перед лицом формирования оси КНР — Россия — Иран — КНДР.
Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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