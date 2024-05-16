https://ria.ru/20240516/manturov-1946482044.html

Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета

Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета

Россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:07

2024-05-16T17:07

2024-05-16T17:19

россия

китай

денис мантуров

авиация

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Он напомнил, что Россия поменяла свою конфигурацию в проекте дальнемагистрального российско-китайского лайнера. "Мы пересмотрели формат, соответствующие изменения в межгосударственных документах должны быть внесены с точки зрения изменения подходов, то есть заказчик-исполнитель. Те компетенции, которые необходимы с российской стороны, мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте, но на основе договора исполнителей", - сказал первый вице-премьер."Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.Сейчас "Ростех" создает тяжелый авиадвигатель ПД-35, который предназначен для дальнемагистральных самолетов. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, он может быть создан уже через 2-3 года. Мантуров в свою очередь не исключал, что в перспективе этот двигатель будет устанавливаться на новый китайский дальнемагистральный самолет.Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Мантуров входит в состав делегации.

https://ria.ru/20240516/vertolet-1946481540.html

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россия, китай, денис мантуров, авиация