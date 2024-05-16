Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 16.05.2024 (обновлено: 17:19 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/manturov-1946482044.html
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета
Россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:07
2024-05-16T17:19
россия
китай
денис мантуров
авиация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Он напомнил, что Россия поменяла свою конфигурацию в проекте дальнемагистрального российско-китайского лайнера. "Мы пересмотрели формат, соответствующие изменения в межгосударственных документах должны быть внесены с точки зрения изменения подходов, то есть заказчик-исполнитель. Те компетенции, которые необходимы с российской стороны, мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте, но на основе договора исполнителей", - сказал первый вице-премьер."Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.Сейчас "Ростех" создает тяжелый авиадвигатель ПД-35, который предназначен для дальнемагистральных самолетов. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, он может быть создан уже через 2-3 года. Мантуров в свою очередь не исключал, что в перспективе этот двигатель будет устанавливаться на новый китайский дальнемагистральный самолет.Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Мантуров входит в состав делегации.
https://ria.ru/20240516/vertolet-1946481540.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, денис мантуров, авиация
Россия, Китай, Денис Мантуров, Авиация
Россия и Китай готовы сотрудничать по проекту дальнемагистрального самолета

Мантуров: Россия и КНР рассматривают возможность поставок российских двигателей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с Китаем по созданию дальнемагистрального самолета, рассматривается возможность поставок российских авиадвигателей для этого проекта, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он напомнил, что Россия поменяла свою конфигурацию в проекте дальнемагистрального российско-китайского лайнера. "Мы пересмотрели формат, соответствующие изменения в межгосударственных документах должны быть внесены с точки зрения изменения подходов, то есть заказчик-исполнитель. Те компетенции, которые необходимы с российской стороны, мы готовы участвовать с этими компетенциями в этом проекте, но на основе договора исполнителей", - сказал первый вице-премьер.
"Там разные компоненты. В том числе силовая установка тоже рассматривается", - уточнил Мантуров, отвечая на вопрос планируется ли поставлять российские авиадвигатели для этого проекта.
Сейчас "Ростех" создает тяжелый авиадвигатель ПД-35, который предназначен для дальнемагистральных самолетов. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, он может быть создан уже через 2-3 года. Мантуров в свою очередь не исключал, что в перспективе этот двигатель будет устанавливаться на новый китайский дальнемагистральный самолет.
Ранее в среду президент России Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Мантуров входит в состав делегации.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Мантуров рассказал о разработке Россией и Китаем тяжелого вертолета
Вчера, 17:05
 
РоссияКитайДенис МантуровАвиация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала